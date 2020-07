Erdeloch in Gollwitz: Oberbürgermeister erklärt freien Zugang für alle

Brandenburg/H

Was ist privat, was öffentlich? Um diese Frage geht es, seit ein Grundstückseigentümer in Gollwitz den Zugang zur dortigen Badestelle Erdeloch mit einem querstehenden Hänger versperrt.

Die Stadtverwaltung von Brandenburg/Havel hat sich nun eindeutig positioniert. Die klare Aussage von Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) lautet auf den Punkt gebracht: Jeder darf diesen Weg zur Badestelle betreten und darauf Fahrradfahren.

Wegen der ungeklärten Rechtslage hatte sich Ortsvorsteherin Nicole Näther für die SPD-Fraktion nach der Rechtslage erkundigt. Was ist erlaubt bezogen auf die Nutzung des Weges und des Strandes?

Hänger in den Weg gestellt

Vorangegangen war ein dorfinterner Konflikt über diese Frage. Wie berichtet hat der frühere Kommunalpolitiker Artur Heldt als Eigentümer der Flurstücke besagten Hänger im vergangenen Mai in den Weg gestellt und zugleich mit Schildern darauf hingewiesen, dass es sich um Privatgrund handele, der videoüberwacht wird.

Nach der rechtlichen Einschätzung des Brandenburger Oberbürgermeisters kann der Eigentümer der Öffentlichkeit den Zugang zur Badestelle auf dem vorhandenen Weg nicht verwehren. Offenbar gleichgültig, wie viele Hänger er dort platziert.

Allgemeines Betretungsrecht

„Die Grundstücke, die zum Erdeloch führen, liegen in der freien Landschaft und unterliegen dem allgemeinen Betretungsrecht“, erklärt das Stadtoberhaupt und verweist dabei auf die einschlägigen Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes und seiner Brandenburger Ausführungsvariante.

„Der Weg darf zu jeder Zeit, die landwirtschaftlichen Nutzflächen außerhalb der Nutzzeit von jeder Person zum Zweck der Erholung auf eigene Gefahr betreten werden“, informiert Scheller alle Stadtverordneten.

Verwaltungsverfahren eingeleitet

Der Eigentümer habe das Betreten zu dulden, unabhängig davon, ob ein formelles Wegerecht gesichert wurde. „Das Betreten der freien Landschaft und die Nutzung des Weges zum Erdeloch für Jedermann ist rechtlich durchsetzbar“, teilt der Oberbürgermeister mit. Dazu sei bereits ein Verwaltungsverfahren eingeleitet worden.

Der Besitzer des Strandes müsse die Nutzung durch die Allgemeinheit dulden. Denn dies zähle zu den grundgesetzlichen Schranken und Grenzen des Eigentums.

Privatveranstaltung des Eigentümers

Die Verwaltung hat derzeit kein Interesse daran, dass das Gollwitzer Erdeloch öffentliche Freibadestelle wird. In dem Fall müsste sich die Stadt und nicht der Besitzer um die Pflege des Grundstücks am Wasser kümmern.

Der Eigentümer hat an diesem Donnerstagabend einen begrenzten Kreis von Gollwitzern zu einer Privatveranstaltung eingeladen, in der er offenbar seine Sicht darlegen und dabei „interessante Schriftstücke“ und ein Luftbild zeigen will.

