Brandenburg/H

Heike Tschirner fühlt sich wie auf einem Schleudersitz, dessen Fernbedienung aber jemand Unbekanntes habe. Sie müsse darauf eingestellt sein, morgen zu sterben, sie könne aber auch noch weitere 20 Jahre leben.

Das sagt die 53 Jahre alte Frau, als sie von Wissenschaftlern für ein groß angelegtes Projekt interviewt wird, in dem eine Arbeitsgruppe an den Universitäten Freiburg, Göttingen und Brandenburg Patienten mit schweren Krankheiten in den Mittelpunkt stellt.

„ Krankheitserfahrungen .de“

Christine Holmberg (50) erinnert sich gut an das Interview mit Heike Tschirner, die in Wirklichkeit anders heißt. Sie wurde im April Professorin der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB).

Die Professorin leitet dort das Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie. Das Projekt „ Krankheitserfahrungen.de“ hat die im süddeutschen Metzingen geborene Anthropologin mit nach Brandenburg gebracht.

Institutsleiterin findet MHB-Studenten gigantisch Christine Holmberg ist Anthropologin und Epidemiologin. Studiert hat sie in Tübingen, Berlin, Chicago und Boston. Vor ihrem Wechsel an die MHB hat sie an der Berliner Charité gearbeitet. Die Institutsleiterin bezeichnet sich als „Wahlbrandenburgerin“, auch wenn sie aus familiären Gründen noch in Berlin lebt. Das werde sich aber bestimmt in ein paar Jahren ändern. Schließlich sei sie Paddlerin. Die MHB bezeichnet Christine Holmberg als zukunftsweisende, mutige Hochschule, praxisorientiert und offen für Neues. Die Zusammenarbeit mit den ärztlichen Kollegen sei sehr gut. Die Studenten erlebt die Professorin als sehr motiviert – als „gigantisch“. Zum Institut in der Hochstraße gehören sie als Professorin, vier wissenschaftliche Mitarbeiter, zwei Assistenten und mehrere studentische Hilfskräfte. In der Lehre vermittelt Christine Holmberg im 6. Semester Gesundheitsversorgung und Methoden wissenschaftlichen Arbeitens. Krankheitserfahrunge.de ist die lizenzierte deutsche Version des Projektes DIPEx, entwickelt an der Universität Oxford Ende der 90-er Jahre.

„Unser Projekt gibt den Erfahrungen betroffener Menschen im Umgang mit Krankheit und Gesundheit eine Stimme, die wir in dem Internetportal Krankheitserfahrungen.de zugänglich machen“, erklärt die Brandenburger Professorin. Es gibt Beiträge zum Lesen, Zuhören und auch Anschauen auf Videos.

Die veröffentlichten Patientenerfahrungen gründen auf ausführlichen Interviews, die mit wissenschaftlichen Methoden systematisch erhoben und für die Internetseite aufbereitet werden.

Datenbank für Erfahrungen

Der Wert für die Wissenschaft liegt nach dem Verständnis von Christine Holmberg in der Vielfalt, die die „Datenbank für Erfahrungen“ bezogen auf das Erleben chronischer und anderer schwerer Krankheiten aufzeigt.

Die Sozialmediziner des weltweit laufenden Projekts gehen über das, was Mediziner Evidenz nennen, hinaus und weiten mit den wissenschaftlich aufbereiteten Patienteninterviews den Blick auf Krankheiten wie Brust-, Darm- und Prostatakrebs, chronischer Schmerz, Epilepsie, Diabetes, ADHS bei Kindern und Jugendlichen sowie Essstörungen.

Ernstzunehmende Wissensressource“

Wie die Frauen und Männer das Erleben ihrer Krankheit und den Umgang damit schildern, das ist für Christine Holmberg und ihre Kollegen eine „Wissensressource, die unbedingt ernstzunehmen ist“.

Die Wissenschaftlerin scheut sich davor, einzelne Interviews als besonders wertvoll herauszustellen. Denn in dem einst in Oxford entwickelten Ansatz geht es darum, die Vielfalt innerhalb einer Krankheit deutlich zu machen. Dazu tragen die einzelnen Interviews mosaiksteinmäßig bei, deren Reihe fortlaufend ergänzt wird.

Pläne für maximal sechs Monate

Und dennoch ist das Interview mit der eingangs erwähnte Heike Tschirner beeindruckend. Die unheilbar an Brustkrebs erkrankte Frau schildert, wie sie sich in dem Spagat befindet, womöglich sehr bald zu sterben, aber womöglich auch erst in 20 Jahren. Pläne macht die Patientin für maximal sechs Monate.

Seit sie Metastasen hat, interessiert Heike Tschirner gesunde Ernährung nicht mehr. Sie isst, was sie will. Die Krankenschwester beschreibt, wie sie die Erwerbsunfähigkeit seit dem Krebs als sozialen Abstieg erlebt mit Hartz IV.

Amputierte Seite tätowiert

Ihr erwachsener Sohn sei beim Sprechen über den Krebs und das Sterben gereift, erzählt die Mittfünfzigerin, die auf ihrer amputierten Seite eine Tätowierung trägt.

Wissenschaftliche Erkenntnisse und so etwas wie praktische Lebenshilfe schließen sich in diesem international angelegten Forschungsprojekt nicht aus. „Menschen nutzen unsere Web-Seite, um andere Leute zu finden, die etwa vom Alter oder von der Erkrankungsdauer zu ihnen passen“, berichtet Christine Holmberg.

Für viele sei es schon beruhigend zu erfahren, dass sie nicht allein sind, andere die Krankheit ähnlich erlebt haben wie sie und es normal ist, sich schlecht zu fühlen.

Emotionaler Rückhalt

Subjektive Erfahrungen können eine Unterstützung sein, wenn Entscheidungen zu treffen sind. Und sie können emotionalen Rückhalt bieten gerade in besonders belastenden Phasen der Krankheit.

Ministerien, die Rentenversicherung, Verbände der gesetzlichen Krankenkassen und andere öffentliche Stellen finanzieren die Internetseite „ Krankheitserfahrungen.de“ mit Fördergeld. Nicht aber Pharmaunternehmen oder andere Sponsoren mit wirtschaftlichen Eigeninteressen im Medizinbereich. Daher ist die Seite auch frei von Anzeigen.

Von Jürgen Lauterbach