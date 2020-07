Erfolg auf Instagram: Leonie Dossow startet als Autorin durch

Brandenburg/H

Angst, Liebe, Mut und die Bedeutung von Zeit beschäftigen Leonie Dossow täglich. Sie spielt mit Worten, schreibt Gedanken auf Papier, verfasst „Gedichte und Texte, die man keinem Genre zuordnen kann“.

Erfolg bei Instagram

Die 18-jährige Autorin reizt das Unbekannte. Sie postet ihre Werke auf Instagram, hat im sozialen Netzwerk mit ihrem privaten Profil „Tanzende Gedanken“ und als sogenannte „Poesietaenzerin“ hunderte Follower und schreibt aktuell am Roman „ Bedeutungslos“.

Dort begegnen sich drei Personen in verschiedenen Phasen ihres Lebens. Die Charaktere erfahren Druck, Hilflosigkeit, Verlustängste und suchen nach Strategien für das Leben.

Traum vom ersten Buch

Für Leonie Dossow sind ihre Texte mehr als ein Hobby. „Das Schreiben ist für mich ein Weg, mit der Welt zu kommunizieren, ohne, dass ich direkt mit jemandem reden muss. Ich tauche in neue Welten ein, kann dafür ganz allein sein. Es befreit mich und hilft mir das Chaos in meinen Gedanken zu begreifen und Erlebnisse zu verarbeiten“, sagt sie der MAZ.

Leonie Dossow schreibt Texte aus Leidenschaft. Quelle: André Großmann

Im Alter von zwölf Jahren verfasst sie ihren ersten Fantasy-Roman „Das Verlorene Wunder“. Jetzt hat die Wusterwitzerin ihr Abitur am Von-Saldern-Gymnasium mit einem Notenschnitt von 1,0 bestanden und hat einen Traum. Sie will ein Buch veröffentlichen, ihr Ziel hängt als Zettel an der Pinnwand über ihrem Schreibtisch.

Inspiration in Wusterwitz und Brandenburg/Havel

Auf ihren Wegen hat sie immer einen Laptop oder Notizblock dabei. Mal sitzt Leonie Dossow im Garten, mal an den Wusterwitzer Erdelöchern und auf dem Packhofgelände. Die 18-Jährige findet „überall neue Inspiration“, beschreibt Gespräche aus dem Alltag, Erlebnisse in der Natur und Szenen, die sie als stille Beobachterin entdeckt.

Sie löst beim Leser Gefühle aus, auch wenn diese ihrer Meinung nach „nicht immer schön sind“. Denn Kunst ist für sie etwas, das sich zwischen den Betrachter und seine Vorstellung der Welt drängt, ihm neue Perspektiven eröffnet und das kritische Denken fördert.

Musik gegen die Schreibblockade

Die Autorin hofft, dass junge Brandenburger und Erwachsene mehr lesen und sich mit politischen Themen auseinandersetzen. „Wir sind die nächste Generation, können vieles verändern. Wir müssen nicht alles hinnehmen, es muss nicht alles bleiben, wie es ist. Aber dafür müssen wir uns informieren und auch auf Dinge schauen, die nicht ganz so angenehm sind, die eventuell sogar wehtun“, sagt Leonie Dossow.

Doch was hilft ihr, wenn sie mal eine Schreibblockade hat? „Gespräche mit Freunden und gute Musik“, sagt die Autorin. Dann bedankt sie sich bei ihrem Opa Horst Wiedecke. Er hat sie inspiriert, Dinge nicht hinzunehmen, sondern zu hinterfragen. Wann Leonie Dossow ihren ersten Roman veröffentlicht und wie lang er wird, ist noch unklar. Eines steht für sie aber fest: Texte gehören zu ihrem Leben.

Diese Worte hat Leonie Dossow in ihren Notizblock geschrieben. Quelle: André Großmann

Texte mit Kritik und Zuversicht

Sie kritisiert und vermittelt dennoch Hoffnung. „So schnell die Wolken ziehen, vergeht auch unsere Zeit. Und auch wenn wir noch so verdammt viel davon haben, ist die Zeit so kurz, die uns bleibt. Und in meinem Kopf sind so viele Dinge, aber vor allem bist Du. In Großbuchstaben und mit Neonfarben springst du zwischen all meine Gedanken“, schreibt die 18-Jährige in einem Text ohne Titel.

Im Mai 2019 hat die Autorin auf dem Neustädtischen Markt das Gedicht „Lagebericht“ bei der „Zweiten Fridays for Future“-Demo in Brandenburg an der Havel vorgestellt. Es ist ein Erlebnis, an das sie sich bis heute erinnert. „Da hatte ich das Gefühl, dass man was erreichen kann, wenn man laut genug spricht und dass es Menschen gibt, die mir zuhören wollen“, kommentiert die 18-Jährige.

Auftritt beim Poetry-Slam-Open-Air

Sie will raus in die Welt, Länder bereisen, Psychologie in Kiel, Bremen oder Hamburg studieren und Texte vor Publikum präsentieren. Deshalb ist sie am 22. August beim Poetry Slam-Open-Air auf dem Marienberg dabei. Dann blickt Leonie Dossow auf die Jahrtausendbrücke. Sie fragt sich, wie ihr Leben in den nächsten Monaten aussieht und hat Ideen für ihren nächsten Text.

„Ich glaube, zu viele Menschen denken, dass sie nichts verändern können in der Gesellschaft. Jeder von uns kann etwas verändern oder andere Leute anstoßen, wenn er das will. Es ist einfacher, die Augen zu verschließen, alles hinzunehmen und sich berieseln zu lassen. Ich möchte meinem kurzen Dasein aber ein bisschen mehr Tiefe geben“, sagt sie und lächelt.

Von André Großmann