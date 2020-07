Brandenburg an der Havel - Erfolgsstory aus der Havelstadt: Whiskyzone zieht an doppelt so großen Standort

2013 haben die Brandenburger Holger Schulze und Martin Manke ihren Whiskyversand gegründet. Der ist mittlerweile der zweitgrößte in Deutschland. Dafür ist mehr Lagerfläche nötig – Umzug in die Friedrichshafener Straße.