Erlebnisse aus dem Corona-Homeoffice: Die Einsamkeit des Astronauten

Wir schreiben eine neue Woche im Homeoffice. Und die Medien überbieten sich mit Vorschlägen, wie man den Alltag daheim übersteht, inklusive Profitipps von Polarforschern und Astronauten.

Astro-Alex, wie sich der Astronaut Alexander Gerst auf Twitter nennt, kennt sich immerhin bestens mit Extremsituationen aus, war er doch in den vergangenen Jahren insgesamt schlappe 362 Tage im Weltraum unterwegs (deutscher Rekord!) – und nach allem, was ich weiß, ist es dort oben sehr viel einsamer (und noch extremer) als zuhause im Home Office.

Astro-Alex also sagt: man brauche im Homeoffice ein „Projekt“ (und er hatte dabei sicher nicht die Fernseh-Werbung eines bekannten Baumarktes im Kopf). Mein Projekt schaut jeden Tag gleich aus: zuerst Espresso. Danach einen zweiten Espresso. Anschließend kann es losgehen.

Der Politologe Michael Kolkmann. Quelle: Markus Scholz

In der MAZ illustriert die Fußball-Olympiasiegerin Tabea Kemme von den Turbinen in Potsdam Übungen für die Leibesertüchtigung daheim. Genauso lieben die zwei Kids (neun und achtzehn Jahre) und ich die täglichen digitalen Sportstunden von Alba Berlin, deren Videos auf Youtube inzwischen bis zu einer Million Abrufe verzeichnen (Twitter-Hashtag: #albastäglichesportstunde).

Solange es noch möglich ist, gehe ich zudem gerne eine Runde über den Brandenburger Marienberg oder entlang der Havel laufen. Gerade früh morgens ist die Stadt leerer als ohnehin schon. Und frische Luft und Sport sollen ja das Immunsystem stärken und Glückshormone ausschütten (sage keiner, das Dasein im Homeoffice sei ungesund).

In beruflicher Hinsicht steht die Frage im Mittelpunkt, wie im bevorstehenden Sommersemester die Lehre auf Online-Formate umgestellt werden kann, im Netz findet sich dazu eine vielfältige, bisweilen kontroverse Diskussion (Twitter-Hashtag: #twittercampus).

Auch in der Oberschule Nord in Brandenburg an der Havel bleiben die Stühle in den Klassenzimmern bis auf weiteres hochgestellt. Quelle: Rüdiger Böhme

So richtig überzeugt bin ich noch von keinem der in Frage kommenden Tools. Wie will man eine Seminardiskussion mit bis zu 30 Teilnehmenden in die digitale Welt verlagern? Immerhin bieten inzwischen viele Schulbuchverlage kostenfreien Zugang zu ihren digitalen Angeboten. Und dann sind da ja immer noch die Aufgaben aus der Schule.

Jüngstens mussten im Englisch-Unterricht der Kleinen die Zutaten eines Apple Crumbles (Achtung, Vokabel-Test!) übersetzt werden. Danach musste die Verfügbarkeit dieser Zutaten im heimischen Küchenschrank überprüft werden, um anschließend – richtig, das war die Aufgabe – einen solchen Kuchen auch wirklich zu backen. Da hatte dann die gesamte Familie etwas von den Hausaufgaben.

Worüber ich übrigens schon länger grübele: warum sind die Buchhandlungen der Stadt nicht geöffnet? Als Literaturfreak halte ich Bücher für absolut lebensnotwendige Güter. Zum Glück kann man die örtlichen Geschäfte (und nicht nur die Buchläden!) unterstützen, indem man bei ihnen online ordert und sich die Sachen – kontaktlos natürlich – nach Hause liefern lässt.

Die Natur ist immer wieder ein willkommener Ausgleich für das Arbeiten zuhause. Die Havel bei Bützer ist besonders schön. Quelle: Michael Kolkmann

Und wenn es mal gut ist mit der ganzen Digitalisierung und den diversen Online-Formaten und Schularbeiten und man auch nicht mehr Fernsehen (ganz böse Idee!) schauen will, wird ganz old school gepuzzelt. Im Spieleregal findet sich dazu passenderweise ein Panorama der Brandenburger Niederhavel inklusive Johanniskirche (Instagram-Hashtag #diestadtimland). Und eintausend Teile sind auch für erfahrene Puzzler eine Herausforderung.

Am Ende nochmal der Astro-Alex: er hat dieser Tage nämlich auch gesagt, dass Isolation „Selbstdisziplin“ benötige. Und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was ich davon nun halten soll. Erstmal einen Espresso, den dritten des Tages.

Info: Michael Kolkmann aus Brandenburg an der Havel ist Politikwissenschaftler. Er arbeitet an der Universität Halle, doch jetzt hat ihn die Sorge vor dem Corona-Virus ins Homeoffice verbannt. In der MAZ berichtet er von seinen Erlebnissen daheim.

