Kirchmöser

Es stinkt im Faulen See in Kirchmöser, wenn man dem Biber die Schuld am Baumsterben um den See zuschiebt. Hochgerechnet müssten demnach die Biber der Welt nahezu den gesamten Erlenbestand auf der Erde vernichtet haben. Im Gegenteil.

Wo Erlen wachsen, ist der Biber zumeist nicht weit. Diese Bäume stehen in der Regel überall noch. Biber tragen zum Erhalt von Auenwäldern bei, indem sie Wasser gegen trockene Sommer anstauen. Dazu sind sie auf der Welt. Sie sind begnadete Landschaftsgärtner der Flussauen-Gebiete.

Was hat also die ohnehin vom Pilz „Phytophtora alni“ geschwächten Erlen am Ufer des Faulen Sees und an seinem Abfluss bis in den Mösersee der Havel kilometerweit verseucht? Offenbar das Wasser. Da wir nichts riechen, muss es etwas sein, das stark verdünnt die Erlen um den See bis weit hinter seinem Abfluss trotzdem absterben lässt.

Ein mit Wasser gesättigter Erlenbruch ist logischerweise das Zuhause der Erlen. Bei länger erhöhtem Wasserspiegel bildet die Erle Horste und erhebt sich wieder über das Wasser. Das kann wohl nur sie in unseren Breiten. Was stinkt also wirklich so gefährlich geruchlos im Faulen See?

Eine These: Oberhalb des Faulen Sees befindet sich in westlicher Richtung, noch hinter der Mahlenziener Straße ein ehemaliger großer, aufgelassener Schießplatz. Auf dem ging es zu DDR-Zeiten heiß und laut her. Das hörten zwar die Anwohner, aber nicht die jetzigen Besitzer des Faulen Sees und seiner Peripherie, Eberhard und Günter Schneider (Vater und Sohn), in Hildesheim wohnend.

Michael Nowka: Schriftsteller und Umwelthüter Der in Niedersachsen lebende gebürtige Brandenburger Eberhard Schneider hat die Stadt Brandenburg an der Havel und das Land Brandenburg auf naturschutzrechtlichen Schadensersatz verklagt. Es geht in mehreren Rechtsstreitigkeiten seit rund 15 Jahren um die wirtschaftlichen Schäden, die der Biber mit seinen Biberbauten im Naturschutzgebiet Gränert mutmaßlich verursacht hat. Vor 25 Jahren hatte Schneider rund 300 Hektar Wald am Gränert gekauft. Seit der Biber geschützt ist und ungehindert Dämme bauen kann, stehen große Flächen unter Wasser und sterben rund um den Faulen See die Erlen ab. Michael B. Nowka (77) aus Kirchmöser hält eine andere Ursache für denkbar. Er ist Absolvent einer temporären Bundes-Umweltakademie 1991/92 und Mitglied des brandenburgischen Schriftstellerverbandes. 1983/84 war er im Gränertforst als Kiefernharzer und 1995/96 als Umwelthüter tätig. Seine jüngste Veröffentlichung: „Zweige verwandelt in Hände“ in der Zeitschrift der Akademie der Künste, „Sinn und Form“ 5/2020.

Schneiders klagen wegen der Biber als Verursacher des Baumsterbens um und unterhalb des Faulen Sees. Wissen Schneiders vom Schießplatz? Stadt und Bund sollten ihnen auf Wunsch das Areal wieder abkaufen oder Schneiders unterstützen, ohne dass weiter der Biber, der von allem nichts ahnt, geärgert wird.

Offenbar hat der Biber schon selbst sein „Zelt“, den Biberbau am Ende einer schmalen Landzunge im Faulen See, abgebrochen. Oder hat da jemand nachgeholfen? Das Vieh ist nicht blöd und haust nun wahrscheinlich in einem unauffälligeren Erdbau!

Schießplatz beräumt und bewachsen

Das Areal des Schießplatzes in und um den Schwarzen Bergen ist inzwischen beräumt und hauptsächlich mit Heidekraut und Kiefern bewachsen. Der Boden des Schießplatzes wurde nicht abgetragen, oder ausgetauscht, obwohl er möglicherweise mehr Sprengstoff als Sand enthält.

Beobachtungen zufolge wird der gesamte Schießplatz, zumindest ein Teil, vermutlich durch die schwarzen Berge und dem Biesengrund über eine namenlose Sickerquelle, aus dem Grundwasser unterhalb der Mahlenziener Straße entspringend, in den faulen See entwässert.

Die Erlen haben einen schweren Stand am Faulen See im Naturschutzgebiet. Quelle: Rüdiger Böhme

Ein anderer Zufluss von möglicherweise entwichenem Sprengstoff ist ein scheinbar anmutiges Tälchen, der Garnsack. Er wird vor dem Gewalgenfenn am Seerand von einem Holzsteg überbrückt. Durch den Garnsack wurde das Munitionslager des Schießplatzes seine Schmutzwässer los. Herrliche Birken am Rand des Tälchens. Leider fallen sie reihenweise um.

Bis vor Kurzem befand sich eine Hundeschule auf dem immer noch von Betonsegmenten, Drahtzäunen und Erdwällen verschlossenen ehemaligen Munitionslagers.

Was, wenn sich ein Teil des vom Schießplatz abfließenden Grundwassers in Richtung Tiefenbrunnen des Mahlenziener Wasserwerkes bewegt? Muss da nicht etwas unternommen werden, falls jenes „Faulwasser“ vom Schießplatz unser aller Trinkwasser schleichend zu vergiften droht?

Eine Warnung

Das Baumsterben um den Faulen See und seinem Abflusspfad könnte ein Indikator, eine Warnung sein. Wir können den derzeitigen Waldbesitzern, Schneiders, dankbar sein, dass sie wegen der vermutlich unschuldigen Biber das Land und die Stadt verklagten. Wer darüber ins Grübeln kommt, fragt sich, was kann gegen die wirkliche Ursache des Erlensterbens unternommen werden? Was, wenn auch Mahlenzien gefährdet wäre?

Als Erstes sollten endlich ernsthaft Wasserproben vom Faulen See genommen werden. Man findet bekanntlich nur das, nach dem man sucht. Unbedingt sollte man nach Sprengstoff- und Uranspuren suchen.

Überirdisch und unterirdisch

Uranhaltige Munition wurde auf dem Schießplatz gewiss auch verübt, um ihre Wirkung zu überprüfen. Überirdisch, der Rest spielt sich nun unterirdisch ab und tritt überirdisch wieder zutage. Im und um den faulen See, seinem Abfluss, die Auen des Hechtgrabens unterhalb des Faulen Sees, bis hin zur Bahndamm-Unterführung und am geschleiften ehemaligen Rittergut-Forstamt („Schweinegränert“ im Volksmund) vorbei.

Weder die Schneiders, die Stadt, noch die Biber sind in der Pflicht, sondern der Bund. Land und unsere kreisfreie Stadt haben dort nicht geschossen, also muss die Hauptlast der Bund tragen.

Schlusswort: Gewiss ist diese These eine heikle Angelegenheit. Ein Weltuntergang wäre im heutigen Technologiezeitalter solch eine drohende Kontaminierung unseres Trinkwassers natürlich nicht. Man müsste nur überprüfen, wo man neue Tiefenbrunnen zur Absicherung unseres Trinkwassers bohren kann.

Von Michael B. Nowka