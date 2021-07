Ermittlungen gegen Wusterwitzer Ex-Amtsdirektorin eingestellt

Amt Wusterwitz

Die auf Korruption spezialisierte Staatsanwaltschaft in Neuruppin hat ihre Ermittlungen gegen die ehemalige Wusterwitzer Amtsdirektorin Ramona Mayer eingestellt. „Bei den Ermittlungen haben sich keine Anhaltspunkte für ein strafrechtliches Verhalten ergeben“, sagte der Pressesprecher der Strafverfolgungsbehörde, Frank Winter, der MAZ am Donnerstag auf Nachfrage. Ganz neu ist dieser Stand der Dinge nicht. Bereits im April wurde Amtsausschussvorsitzender Jens Borngräber auf dessen Anfrage hin über die Einstellung des Verfahrens informiert. Amtsdirektor Michael Hase wusste über den Inhalt des Schreibens Bescheid. Auch Mayer selbst war schriftlich von der Staatsanwaltschaft in Kenntnis gesetzt worden. Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit gab es bis heute jedoch nicht.

Amtsausschussvorsitzender Jens Borngräber wusste seit April von der Einstellung des Verfahrens. Quelle: André Großmann

Für die Wusterwitzer ist es nicht unerheblich zu wissen, zu welchem Ergebnis die Staatsanwaltschaft gekommen ist. Immerhin war der öffentlich gemachte Vorwurf der Vorteilsnahme im Amt ein gewichtiger Grund für die Abwahl von Mayer als Amtsdirektorin durch den Amtsausschuss. Ausgangspunkt war im Frühjahr 2019 eine Anzeige der Fraktion Die Linke. Im Kern ging es damals um den Vorwurf, dass es beim zweiten Ausschreibungsverfahren für die Planung des Wusterwitzer Kita-Anbau nicht mit rechten Dingen zugegangen sein soll. Alles Vermutungen, die sich im Rahmen der Ermittlungen nicht bestätigt haben.

Kein Interesse an Aufklärung

Was sagt Lothar Ohge von der Linken-Fraktion heute dazu? „Wir nehmen die Nachricht aus der Staatsanwaltschaft zur Kenntnis. Wir hatten zum damaligen Zeitpunkt nicht unbegründete Vermutungen, die eine Anzeige rechtfertigten. Die Höhe der Baukosten bleibt uns jedoch bis heute schleierhaft. Ebenso wie die späte Aufnahme der Vor-Ort-Ermittlungen ein halbes Jahr nach der Anzeige.“ Warum Amtsausschussvorsitzender Borngräber sein Wissen über die Einstellung des Verfahrens bisher nicht öffentlich gemacht hat, begründet der Bensdorfer so: „Weil ich nicht derjenige bin, der die Anzeige erstattet hat. Ich wollte mich lediglich über den Stand der Ermittlungen informieren.“ Doch auch der in Kenntnis gesetzte Amtsdirektor Michael Hase fühlte sich nicht verpflichtet gegenüber der Öffentlichkeit für Aufklärung zu sorgen. „Dienstvorgesetzter der Amtsdirektorin ist der Amtsausschuss“, sagte Hase am Mittwoch in der Einwohnerfragestunde der Wusterwitzer Gemeindevertretersitzung.

Von Frank Bürstenbinder