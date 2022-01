Wusterwitz

Der Polizeieinsatz im November vergangenen Jahres in seinem Haus in der Ernst-Thälmann-Straße bleibt für den ehemaligen Wusterwitzer Bürgermeister Frank Geue folgenlos. So hat die Potsdamer Staatsanwaltschaft das gegen Geue eingeleitete Ermittlungsverfahren eingestellt.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Frank Geue Quelle: André Großmann

Grund: Für den damals erhobenen Tatvorwurf der Bedrohung gibt es keinen hinreichenden Tatverdacht. In einem der MAZ vorliegenden Schreiben an Geues Anwalt verweist die Staatsanwaltschaft auf § 170 der Strafprozessordnung, wonach ein Verfahren eingestellt werden kann, wenn kein genügender Anlass zur Erhebung einer Anklage besteht.

SEK im Haus in Wusterwitz

Auslöser für die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft war ein Einsatz des SEK im Privathaus des ehemaligen Bürgermeisters im Nachgang eines Streits im familiären Umfeld. Zunächst war die Polizei obligatorisch von einer Gefahrenlage ausgegangen, weil Geue als Sportschütze mehrere Schusswaffen besitzt. Diese angenommene Gefahrenlage hatte sich im Nachhinein nicht bestätigt. „Ich bin vom Einsatz des SEK kalt überrascht worden. Jetzt bin ich froh, dass die Dinge offiziell geklärt sind. Es gab keine Bedrohung“, sagte der mit seiner Ehefrau in Scheidung lebende Geue am Dienstag der MAZ. Geue war ab September 2019 Bürgermeister von Wusterwitz und wurde im August 2020 abgewählt.

Von Frank Bürstenbinder