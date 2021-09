Erneut Feueralarm in Altbensdorf: Polizei befragt spielende Kinder

Altbensdorf

Es brennt schon wieder in Altbensdorf! Nach den Löscharbeiten in der Nacht zum Donnerstag ist in der von einem Feuer betroffenen Lagerhalle, die vom Reitverein Lindenhof genutzt wird, erneut Alarm ausgelöst worden. „Deshalb sind die Feuerwehren aus dem Amt Wusterwitz am Nachmittag ein zweites Mal zur Brandbekämpfung ausgerückt. Es handelt sich diesmal um einen Schwelbrand als Folge des Großfeuers“, informierte Amtsdirektor Michael Hase die MAZ.

Erneut mussten Feuerwehren aus dem Amt Wusterwitz am Donnerstagnachmittag nach Altbensdorf ausrücken. Quelle: Privat

Das ursprüngliche Feuer war am Mittwoch gegen 19 Uhr ausgebrochen. Die dunkle Rauchwolke war kilometerweit zu sehen. 20 Stroh- und 25 Heuballen waren in dem ehemaligen Stallgebäude in Flammen aufgegangen. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Umfeldbefragungen der Kriminalpolizei ergaben Hinweise darauf, dass am Nachmittag Kinder in dem Objekt gespielt haben. Die Polizei konnte zusammen mit Anwohnern mindestens eines dieser Kinder identifizieren und prüft nun, ob diese für die Brandentstehung verantwortlich sind.

Von Frank Bürstenbinder