Brandenburg/H

Erneut hat ein Unbekannter in Brandenburg an der Havel einen Zigarettenautomaten gesprengt. Dieses Mal war der Tatort die Gördenallee. Wieder hat der Täter Silvesterböller als Tatwerkzeug genutzt. Zeugen hörten am Dienstag um 3.40 Uhr einen lauten Knall und riefen die Polizei. Die Trümmer lagen in einem Umkreis von zehn Metern verstreut.

Zeugen berichteten, dass sie einen mit Shorts bekleideten Mann Richtung Anton-Saefkow-Allee davonlaufen sahen. Die Polizei versuchte noch, den mutmaßlichen Täter zu finden, was nicht gelang.

Die Höhe der Beute und des Sachschadens ist offen. Die Kripo sicherte Spuren und fand Gegenstände, die dem Täter gehörten. Nähere Angaben dazu machte die Polizei nicht. Sie ermittelt nun wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Das Strafmaß dafür liegt in einem minder schweren Fall bei einem halben Jahr Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, sonst bei nicht unter einem Jahr Haft.

Bereits am 21. Mai hatten zwei Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Walzwerksiedlung mit Böllern gesprengt.

Von Marion von Imhoff