Potsdam-Mittelmark

Die technischen Probleme, die reihenweise zu Fehlalarmen von Sirene führen im Landkreis Potsdam-Mittelmark, sind noch immer nicht behoben. Das zweite Mal in dieser Woche war am Mittwochabend  versehentlich wieder ein Dauerton über eine Minute Länge ausgesendet worden. Diesmal lediglich in vielen Orten im Norden des Landkreises.

„Betroffen waren am Mittwoch weniger als 30 Sirenen in den Regionen von Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf und Werder/Havel sowie den Gemeinden Nuthetal und Schwielowsee“, informiert Kreisbrandmeister Jens Heinze am Donnerstag gegenüber der MAZ.

Auch Bürger seien stark verunsichert. So berichtet ein Rettungssanitäter aus Werder/Havel von der Begegnung mit einer besorgten Seniorin. „Sie kam nach dem Sirenen-Alarm vom Mittwoch zu uns an die Rettungswache und fragte, ob sie Schutz suchen müsse“, erzählt der Sanitäter am Donnerstag gegenüber der MAZ. „Wir konnten die betagte Frau informieren und beruhigen.“

Jens Heinze aus Treuenbrietzen ist seit August 2018 erstmals hauptamtlicher Kreisbrandmeister Potsdam-Mittelmarks. Quelle: Thomas Wachs

Erst am Montag hatte der Dauerton, der im Katastrophenschutz eigentlich ein Signal zur Entwarnung ist, im gesamten Kreisgebiet für Verwirrung bei Rettungskräften gesorgt sowie zur Verunsicherung von Bürgern geführt. Zu Wochenbeginn waren durch einen Schaltfehler rund 100 Sirenen versehentlich ausgelöst worden.

Leitstelle in Brandenburg an der Havel sucht Fehlerlösung

„Wir arbeiten intensiv daran, die Fehlauslösungen zu vermeiden“, teilt Jens Gruszka, der Stellvertretende Leiter Regionalleitstelle für den Rettungsdienst in Brandenburg an der Havel, mit. Der Fehler tritt aktuell auf, wenn die eigentlich für Kräfte von Sondereinheiten gedachten Probealarme versehentlich auch auf Adressen von Sirenen gesendet werden.

„Die wöchentliche Auslösung der Probealarme ist seit vielen Jahren eine gängige Praxis in der Regionalleitstelle, die in der Vergangenheit auch nur wenige Probleme bereitete“, erklärt Gruszka am Donnerstag. „Die Probealarme werden nicht aus dem Einsatzleitsystem heraus gesendet, sondern aus Rechnern der digitalen Alarmierung“, erklärt der Experte.

Regelmäßiges Training für die Alarmierung

Diese Rechner würden unter anderem als Rückfallebene für die Alarmierung dienen, wenn das Einsatzleitsystem ausfallen sollte. „Somit trainieren die Kollegen und Kolleginnen regelmäßig die Alarmierung dieser Redundanz-Ebene“, heißt es von der Rettungsleitstelle.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei dem bundesweiten Warntag im September 2020 sei bekannt geworden, „dass ein Großteil der Sirenen bundesweit die Signale für die Warnung und die Entwarnung der Bevölkerung im Katastrophenfall nicht mehr programmiert hatte, beziehungsweise diese von den Leitstellen nicht angesteuert werden konnten“, berichtet Jens Gruszka. Seither werde „intensiv daran gearbeitet, diese Mängel zu beheben“. Sirenen bekämen neue Steuergeräte oder würden mit neuen Adressen und Unteradressen programmiert.

Alarmierungsrechner umprogrammiert

In den Regionalleitstellen werden die Alarmierungsrechner umprogrammiert. „In dieser Übergangszeit kann es immer wieder zu technischen Konflikten kommen“, sagt der Vize-Chef der zentralen Brandenburger Leitstelle zur Fehlersuche.

Beim Auslösen der Probealarme für digitale Meldeempfänger könne es dazu kommen, dass die Unteradresse einzelner Sirenen mit angesteuert werden. „Für einige Sirenen ist diese Unteradresse aber keine Sirenenprobe, sondern das Signal für die Entwarnung, nämlich eine Minute Dauerton“, erklärt Gruszka zu den technischen Sorgen.

Probleme nur in Potsdam-Mittelmark

Die Brandenburger Regionalleitstelle ist über dem Landkreis Potsdam-Mittelmark hinaus auch für den Landkreis Teltow-Fläming sowie die kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel zuständig. Dort treten die Fehlarmierungen der Sirenen aktuell nicht auf.

Von Thomas Wachs