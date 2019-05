Brandenburg/H

Ernst Wegerer ist der alte und neue Ortsvorsteher von Schmerzke. Der CDU-Mann trat als alleiniger Bewerber zur Wahl an, er holte 359 von 564 abgegebenen Stimmen, das sind 65,3 Prozent. In die Stadtverordnetenversammlung hat er es diesmal nicht wieder geschafft, doch von der Ortsvorsteherbank aus kann er wohl freier für seinen Ortsteil kämpfen als ein Fraktionsmitglied. Seit 2008 ist er Ortschef.

In Schmerzke werden ihn weiter die bekannten Herausforderungen begleiten. Im Alten Dorf sind die Fußwege marode, vor allem die Bewohner der Fliedners-Wohnstätte sowie Kirchgänger haben Probleme. Bisherige Neubaupläne scheiterten an der vorgesehenen Kostenbeteiligung und am Widerstand der Anwohner. „Vielleicht bekommen wir eine Reparatur- oder Sanierungslösung hin, das war doch in anderen Teilen der Stadt auch möglich. So müssen wir die Bürger nicht so stark belasten.“ Die Straßenbeleuchtung im Alten Dorf ist ebenfalls uralt und anfällig vor allem, wenn es kalt und stürmisch ist.

Die anstehende Ortsumfahrung ist nach wie vor ein großes Thema im Ort, die Baustelle rückt aus Richtung Autobahn näher. Aber bis zur Fertigstellung leiden die Anwohner der Bundesstraße vor allem unter dem Schwerlastverkehr.

Doch es geht nicht nur um Geld und Bauwerke in dem südöstlichen Ortsteil. Zwischen Belziger Chaussee und Am Zingel sind große Baugebiete ausgewiesen worden, Hunderte Menschen zogen zu. Wegerer spürt, dass der dörfliche Zusammenhalt verloren zu gehen droht. „Ich habe mir vorgenommen, gemeinsam mit einigen Mitstreitern dagegen etwas zu unternehmen. Wir wollen Events, Dorffeste und Zusammenkünfte organisieren, damit sich alle besser kennenlernen können, vielleicht bekommen wir dann so ein ,kleines Du’ hin“, hofft der Ortsvorsteher.

Von André Wirsing