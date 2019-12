Brandenburg/H

Neugier, Weihnachtsstimmung und Freude erlebt Melanie Wiere bei der Eröffnung der neuen MAZ-Ticketeria in der Hauptstraße 8. „Dutzende Gäste waren in den ersten Stunden hier. Die zentrale Lage kommt gut an. Hier haben wir mehr Verkaufsfläche, können ruhiger arbeiten und Kunden entspannter beraten“, sagt die Teamleiterin.

Zur Galerie Die neue MAZ-Ticketeria eröffnet in der Hauptstraße 8. Dutzende Brandenburger Gäste sind dabei und betrachten die 76 Quadratmeter großen Räumlichkeiten.

Lob für neue Atmosphäre

Während der Weihnachtsmann Geschenke verteilt und eine beleuchtete Nordmanntanne im Schaufenster steht, sieht sich Kundin Karla Müller genauer um. „Hier ist es nicht mehr so eng, die Räume wirken jetzt gemütlicher. Die Beratung ist angenehmer, auch weil man weniger beschallt wird“, sagt die 69-Jährige.

Die Ladenfläche ist jetzt 76 Quadratmeter groß und hat sich im Vergleich zum bisherigen Standort in der Sankt-Annen-Galerie verdoppelt. Kunden können zwar tausende Tickets für Veranstaltungen erwerben, Karla Müller weiß aber genau, was sie will, Tickets für „Cavalluna“, eine Pferde-Erlebnisshow. Die 69-Jährige besucht die MAZ-Ticketeria am liebsten spontan. „Wenn ich etwas sehe, was mir gefällt, komme ich auf jeden Fall wieder her“, sagt Müller.

Konzertkarten und Musicaltickets begehrt

Vize-Teamleiterin Steffi Schultz hat in den neuen Räumlichkeiten schon ihren Lieblingsplatz gefunden. Sie schätzt ihren Arbeitsplatz am PC auch als Rückzugsort für die Kundenberatung. „Dort können wir konzentrierter nach neuen Angebote suchen“, sagt die 36-Jährige.

Doch was sind die begehrtesten Highlights in der Vorweihnachtszeit? „Tickets für Konzerte und Musicals sind Dauerbrenner. Auch Karten für die Thermen der Region sind zur Entspannung im Winter begehrt“, sagt Melanie Wiere.

Optimismus am neuen Standort

Die Teamleiterin ist zuversichtlich, dass die Brandenburger den neuen Standort der MAZ-Ticketeria annehmen. „Wenn erst mal jeder weiß, wo wir zu finden sind, spricht sich das schnell herum. Wir können gemeinsam Verbesserungen ermöglichen, hören jedem Gast zu, der Dialog ist wichtig“, sagt Wiere.

Sie hofft, dass viele Brandenburger die Räume erkunden und hilft Gästen wie Annelore Kraft aus Überzeugung. Die 83-Jährige ist mit dem Rad vom Görden in die Innenstadt gefahren und kauft Konzertkarten für den Violinisten André Rieu.

Digitale Themen und Lotto am PC

Am Bildschirm betrachtet Annelore Kraft den Saalplan der Mercedes-Benz-Arena und freut sich über die neuen Eindrücke aus dem Gespräch. „Im Internet bin ich nicht, das hier ist doch viel persönlicher“, sagt die Brandenburgerin.

Dennoch wächst die Nachfrage nach digitalen Themen, aktuell beraten fünf Mitarbeiterinnen der Ticketeria Gäste zur digitalen MAZ. Sie geben Tipps zum E-Paper und Tablets bis hin zu MAZ+. Ab dem 8. Januar 2020 können Besucher am Computer Lotto spielen und sich anschließend ihre Scheine ausdrucken.

Mietvertrag für fünf Jahre

Kunden, die heute noch vorbei schauen, können Tickets für verschiedene Stage-Musicals, das Brandenburger Theater und Ticketeria-Gutscheine gewinnen. Bis zum 20. Dezember bieten die Mitarbeiter vergünstigte Musical-Tickets bei einer Neueröffnungsaktion an. Die MAZ-Ticketeria ist Montag bis Samstag von 09 bis 20 Uhr geöffnet.

Der Leiter des Ticketing und MAZ-Mediastores Kay Drosihn plant langfristig mit dem neuen Standort. „Der Mietvertrag ist für fünf Jahre unterschrieben“, sagt er.

Von André Großmann