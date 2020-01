Erschütterndes Schicksal: So haben die Nazis den 15-jährigen Ernst L. ermordet

Brandenburg/H

„Es war Zufall, dass ich das Buch gefunden und gelesen habe“, erzählt Niclas Taeger, Schüler der 12. Jahrgangsstufe im Bertolt-Brecht-Gymnasium in Brandenburg an der Havel. Als es Anfang 2019 darum ging, im Kurs „Darstellendes Spiel“ für eine Schüleraufführung ein Stück zu finden, hat er das Buch „Nebel im August“ von Robert Domes vorgeschlagen.

Nachdem auch seine Mitschüler die Lebensgeschichte des Kindes Ernst Lossa gelesen hatten, einigten sich die Schüler der 12. Jahrgangsstufen darauf‚ auf der Grundlage dieses Buches ein eigenes Theaterstück zu entwickeln. „ Ernst L. - Ein vergessenes Kind“ haben sie es genannt. Am Montagabend, dem 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, haben sie es ein weiteres Mal in der Aula des Brecht-Gymnasiums aufgeführt.

Proben im Januar 2019 begonnen

Unter der Leitung von Heike Schade haben die Mitwirkenden seit Anfang 2019 geprobt. 25 Mitglieder haben aus der 12. Jahrgangsstufe der Kursgruppe „Darstellendes Spiel“ angehört. Gespielt haben sie auf der leeren Arenabühne mitten in der Aula.

Szene aus dem Stück.„Ernst L. – ein vergessenes Kind“. Quelle: JACQUELINE STEINER

Während der Aufführung schlüpfte jeder Darsteller einmal in die Rolle von Ernst, der, obwohl er kerngesund war, im Euthanasieprogramm der Nazis 1943 fünfzehnjährig mittels Giftspritze ermordet wurde. Auf diese Weise haben sie eine zu starke Identifizierung mit der Figur des Jungen verhindert und die eher sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema „Euthanasie“ gefördert.

Tontechnik wäre für die Aufführung von Vorteil gewesen

Obwohl Heike Schade nach eigenem Bekunden auch Sprecherziehung mit den Darstellern gemacht hat, wäre auf diesem Gebiet noch einiges zu tun gewesen. Einige Mitspieler sprachen immer noch sehr leise, zu schnell und vor allem undeutlich. Gerade wenn auf einer Arena in alle Richtungen gesprochen wird, wäre unter Umständen der Einsatz von Headsets sinnvoll gewesen.

Der Kurs Darstellendes Spiel der Klasse 12 des Brecht Gymnasiums zeigt in der Aula Ernst L. – ein vergessenes Kind. Quelle: JACQUELINE STEINER

Die Lichttechnik während der Aufführung muss als wahre Katastrophe beschrieben werden. Die Lichtleiste mit den Scheinwerfern war voll auf das Publikum ausgerichtet und nicht auf die Darsteller.

Wer von den Zuschauern ungünstig saß, wurde gnadenlos geblendet. Da wäre die Suche nach jemandem, der sich für Lichttechnik interessiert – unter den Schülern oder auch unter den Eltern oder Lehrern – wirklich empfehlenswert gewesen. Auch wenn es sich bei dieser Schüleraufführung um Laiendarsteller handelt, wirkt eine so schlecht ausgeleuchtete Aufführung einfach lieblos.

Darsteller legen demnächst ihr Abitur ab

Die aktuelle Gruppe von Darstellern wird allerdings nicht mehr auf der Schulbühne auftreten, weil die Mitwirkenden jetzt alle Abitur machen. Den Beruf des Schauspielers will keiner von ihnen ergreifen. Tippgeber Niclas Taeger will eine Ausbildung zum pharmazeutisch-technischen Assistenten an einer Fachschule in Eisenhüttenstadt beginnen. Und auch seine Mitschüler streben andere Berufe an. So will Amira Moustapha beispielsweise Journalistin werden und Sophie Dammasch interessiert sich für den Beruf der Modedesignerin.

Heike Schade betreut am Brecht-Gymnasium inzwischen eine neue Kursgruppe „Darstellendes Spiel“. Diese Gruppe hat Interesse an Themen aus dem Bereich Kaufhaus oder Supermarkt. Man darf gespannt sein.

