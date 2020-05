Erst gegen Baum, dann ins Wasser

Brandenburg/H

Bereits am Samstagabend war ein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache in einen Wassergraben gefahren. Am Sonntag wurden schließlich Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr in den Wald bei Göttin gerufen.

Aus unebkannter Ursache ist ein Auto bei Göttin in einen Wassergraben gefahren. Quelle: Julian Stähle

Schon während der Anfahrt wurde der Feuerwehr glücklicherweise bestätigt, dass sich keine Personen im Wagen befinden. Als die Einsatzkräfte allerdings vor Ort eintrafen, stand der Besitzer des Fahrzeugs bereits mit einem Abschleppdienst parat, um den Wagen herauszuziehen.

Die hinzu gerufenen Beamten der Polizei nahmen hier eine Verkehrsunfallflucht auf, da der Eigentümer den Unfall augenscheinlich nicht ordnungsgemäß meldete. Der Abschleppdienst konnte den Wagen schließlich aus dem Wassergraben herausziehen und abschleppen.

Was ursächlich für den Unfall war, wird jetzt von der Polizei ermittelt. Der Wagen wies erhebliche Beschädigungen im Frontbereich auf, so dass davon auszugehen ist, dass der Wagen zuerst mit einem massiven Baum kollidierte und dann schließlich ins Wasser rutschte. Die Einsatzkräfte sicherten den Einsatzort und Namen auslaufende Betriebsstoffe auf das Öl auf dem Wasser wurde mit dem Entölungsmittel Bioversal beseitigt. Gegen 11 Uhr konnte die Einsatzstelle am Sonntag an die Polizei übergeben werden.

Von Julian Stähle