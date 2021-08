Erste Ausstellung in der neuen Lehniner Kunsthalle

Lehnin

Ein großer Traum geht an diesem Sonntag am Klostersee in Erfüllung. Lehnin bekommt eine Kunsthalle. Nach einem jahrelangen Tauziehen um das Grundstück, Kampf um Fördermittel und aufwendiger Instandsetzung dürfen nun die ersten beiden Künstler mit ihren Werken in das 1987/88 errichtete Gebäude einziehen. Zur Fertigstellung der Immobilie als Ferienobjekt für die Damsdorfer Obstbauern kam es bekanntlich nie. Jahrelang stand der Rohbau leer. Nun ist es so weit: Mit Stefan Bohnhoff und Ulf Duschat wird der neue kulturelle Treffpunkt um 15 Uhr eröffnet. Musikalisch wird die Premiere von der Musikerin Enikö Ginzery auf ihrem historischen Cimbalom begleitet.

Kultureller Mittelpunkt für die Region Lehnin

Bis Ende Oktober sind die Malereien von Duschat und die Skulpturen von Bohnhoff in dem rund 450 Quadratmeter großen Gebäude zu sehen. Die Macher der Kunsthalle, allen voran der Bildhauer Eckhart Haisch, sieht in der neuen Halle neben dem Lehniner Kloster einen „zeitgenössischen, modernen, künstlerischen und kulturellen Mittelpunkt der Region“. Eigentümer der Immobilie ist das Lehniner Institut für Kunst, das in der Nachbarschaft die Galerie am Klostersee betreibt. Eckhart Haisch gehört zu den Mitbegründern der Kultureinrichtung am Klostersee, die nach der Wende ursprünglich als Institut für Weiterbildung (LIW) und großer ABM-Träger gegründet wurde.

Von Frank Bürstenbinder