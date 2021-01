Erste Telefon-Sprechstunde des Brandenburger Oberbürgermeisters in diesem Jahr

Brandenburg/H

Wenn’s irgendwo klemmt oder klappert, sagt mancher Brandenburger: „Ich geh’ mal zum OB und sage Bescheid.“ Bescheid sagen kann man dem Oberbürgermeister heute immer noch, nur mit dem Hingehen ist es gerade etwas problematisch. Deshalb verlegt OB Steffen Scheller ( CDU) seine früher übliche Aug-in-Aug-Sprechstunde auch in diesem Jahr ans Telefon.

Die telefonische Bürgersprechstunde mit dem Oberbürgermeister beginnt am Mittwoch, 20. Januar, um 14 Uhr. Doch wer wirklich sicher gehen will, dass Scheller am anderen Ende der Leitung auch ein Ohr für das Problem, die Frage oder den Vorschlag hat, vereinbart einen Termin. Das ist möglich unter 03381/58 70 08.

Von MAZ