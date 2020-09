Brandenburg/H

Wer Sonntagvormittag an und auf der Havel unterwegs war, konnte eine ganze Horde Stand-up-Paddler bei einer ungewöhnlichen Aktion beobachten. Denn statt sich nur genüsslich in der schönen Natur treiben zu lassen, fischten sie alle eifrig Unrat aus dem Wasser.

Zur Galerie Beim „SUP Clean Up“ in Brandenburg beteiligten sich 30 fleißige Helfer. Mehrere Stunden zogen sie den Unrat aus dem Wasser, bedienten sich kreativer Hilfsmittel und entdeckten auch Skurriles.

Anja Lindelaub, Chefin von Havel SUP, hatte zu der Müllsammelaktion aufgerufen. Sie beteiligte sich damit erstmals am „SUP Clean Up“, bei dem am Wochenende in ganz Deutschland Stand-up-Paddler unterwegs waren, um ihre Gewässer rein zu halten.

Anzeige

Mit Greifern und Mülltüten bewaffnet

Gut 30 Leute waren bei der Premiere in Brandenburg dabei. Nicht nur Stehpaddler, sondern auch Kajafahrer trafen sich dazu Sonntagfrüh am Steg an der Näthewinde. Bewaffnet mit Greifern, Mülltüten und Aufbauten an ihren Boards – wie Kisten oder Schüsseln – ging es von dort aus los.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Helfer verteilten sich über die Näthewinde, in den Domstreng, fuhren sogar bis zum Jakobsgraben. „Es hat sich gelohnt“, erzählt Anja Lindelaub. „Anscheinend haben die Menschen am Wochenende ordentlich gefeiert.“

Zig Flaschen, aber auch Fast-Food- und Snackverpackungen zogen die Paddler dort raus, wo sich partywillige Leute sammeln. Insbesondere am Domstreng und unter der Jahrtausendbrücke war die Ausbeute groß, berichtet die Organisatorin.

Vom Autoreifen bis zum Planschbecken

Die Paddler förderten aber nicht nur den Alltagsmüll, sondern auch allerlei Skurriles zu Tage. Dazu zählten Autoreifen, bereits vergammelte Rucksäcke, Rohrleitungen und Schlauchboote. Der Fang des Tages war ein aufblasbarer Kinderpool, der auf der Bordspitze zurück zum Ausgangssteg geschoben wurde.

Hier luden die Helfer den gesamten Müll ab. Ein Dutzend Säcke plus größerer Kram kamen so zusammen. Der Unrat wird von der Stadt abgeholt, die sich bei Anja Lindelaub für das kreative Engagement bedankte.

Die Organisatorin ist zufrieden mit der Aktion und will beim nächsten SUP Clean Up erneut dabei sein. „Das machen wir auf jeden Fall wieder“, sagt sie und fügt sogar hinzu: „Ich weiß auch gar nicht, ob wir ein Jahr warten.“ Denn etliche Teilnehmer hätten die Bereitschaft signalisiert, in kürzeren Abständen ihre schöne Havel vom Müll zu befreien.

Von Antje Preuschoff