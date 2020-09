Brandenburg/H

Das Ambiente ist einzigartig: Direkt am Eingang ein kleiner verwitterter Sekretär, davor ein Drehschemel. Auf einem alten Küchentisch stehen eingelegte Salzzitronen in großen Gläsern, daneben Feldfrüchte. Auf einer noch älteren Drechselbank ist eine Batterie mit Digestifs aufgereiht. Die Böden von umgedrehten (vollen) Champagnerflaschen ragen aus einem Lochregal in die Luft. Auf den Fensterbänken aufgereiht sind selbstgemachte wie farbenfrohe Essige – etwa Basilikumblüten-Portwein-Essig. Selbst roséfarbene Dahlien stecken in Glaszylindern auf einem uralten Transportkarren.

Zur Galerie Es braucht nicht viel, um aus dem riesigen Ratskeller im Altstädtischen Rathaus ein gemütliches Lokal zu machen: Etwas Sinn für Schönes, eine Kombination von Altem und Neuem und Liebe zum Detail.

Riesenraum neu belebt

So also sieht nun der Ratskeller aus. Der riesige Raum war jahrelang eingemottet, ist nun von Benjamin Döbbels Team aus dem Dornröschenschlaf wachgeküsst worden. „Ich eröffne den Ratskeller neu als Pop-up-Restaurant“, verkündet der Gastronom. Solche Restaurants werden in der Regel temporär eröffnet, um ein neues kulinarisches Konzept zu testen oder um ein Ausweichquartier für ein zeitweise geschlossenes Lokal zu haben.

Angebot aus dem Rathaus

In den Ratskeller zieht mit dem Einzug des Inspektorenhauses wieder Leben ein. Dafür wurde alles liebevoll und mit vielen Accessoires eingerichtet und so dem lang gestreckten Raum Atmosphäre eingehaucht. Quelle: Rüdiger Böhme

Bei Döbbel stimmt beides: Als ob Corona nicht schon genug Fluch über die Gastronomie gebracht hätte, in seinem angestammten Lokal „ Inspektorenhaus“, das er nur wenige Meter entfernt normalerweise betreibt, gab es auch einen formidablen Wasserschaden. Und das im Denkmal – da kommen schnell zwölf Wochen Schließzeit zusammen.

Zwei Mitarbeiter des kommunalen Liegenschaftsdienstes machten ihm schließlich ein Angebot, das er nicht ablehnen konnte: Warum nicht zeitweise den verwaisten Ratskeller nutzen und dabei gleich testen, ob ein vergrößertes und breiteres Angebot bei den Brandenburgern und ihren Gästen Anklang findet? Zudem gibt es das derzeit unschlagbare Argument des Platzes. In seinem Inspektorenhaus bekommt er ohne Abstand nur 30 und auf der Terrasse 26 Gäste unter.

Bis zu 100 Gäste gleichzeitig

Im großen Saal kann er 100 Gäste bewirten und dennoch die vorgeschriebenen Abstandsregeln einhalten. Döbbel steht selbst in der Küche, an seiner Seite hat er den Koch Yves Lehmann. Mutter Jacqueline Döbbel managt den kompletten Service. Die drei trauen sich die Herausforderung zu. „Es ist mehr Vorfreude auf etwas Neues als Lampenfieber zurzeit.“

Das Konzept des „Fine dining“, also von edler Küche und stilvollem Speisen, wollen sie unbedingt beibehalten. Wie der Name schon sagt, gibt es feinste Gerichte, Service und Atmosphäre. Der stressige Alltag soll von den Gästen ferngehalten werden. Das Fine Dining Konzept basiert auf einem stilvoll und elegant eingerichteten Restaurant mit entspannendem Ambiente.

„Jetzt ist gerade die Hoch-Zeit der Bewertungen durch die Restaurantführer wie Gault-Millau, Michelin oder dem Varta-Führer. Wir wissen nicht, ob die Tester schon da waren oder erst noch kommen“, Benjamin Döbbel möchte gerne die Arbeit seines Teams gewürdigt wissen. Die Corona- und Reparatur-Schließzeit hat er unter anderem dafür genutzt, bestehende Lieferbeziehungen auszubauen und neue zu knüpfen – etwa zu „25 Teiche“ in Rottstock oder zum „Bergsdorfer Wiesenrind“ in Zehdenick.

Kompromiss auf der Speisekarte

„Ich bin mir dessen bewusst, dass nicht jeder Gast 51 Euro für ein komplettes Menü hinlegen kann und will. Deshalb werden wir einen Kompromiss machen. Jeweils freitags und sonnabends bieten wir auch einen Mittagstisch à la carte mit einzelnen Gerichten an, auch mit solchen, die früher für den Ratskeller typisch waren“, verrät der Gastronom.

So serviert er gemeinsam mit Yves Lehmann beispielsweise eine kleine Schweinshaxe auf einem Püree-Bett. Dazu gibt es eine extrem reduzierte Schwarzbiersauce sowie Nussbutter und Minibrote, die natürlich selbst gebacken mit selbst gemahlenem Mehl sind.

Martinsgans wie zu Hause

Zur Zeit der Martinsgänse soll es auch Essen im „Family-Style“ geben: Meldet sich beispielsweise eine Familie oder kleine Gruppe an, werden die Beilagen in Schüsseln aufgetragen, die Gans kommt vorab tranchiert auf einer großen Platte. Dann kann sich jeder nehmen, wie zu Hause. Auf Wunsch wird aber auch portionsweise serviert.

Eröffnung am 6. Oktober

Ab dem 6. Oktober können sich die Gäste selbst ein Bild machen, vor allem auf den Geschmack kommen. Für mindestens einen Monat will der Gastronom das Pop-up-Restaurant offen halten. Geöffnet ist Dienstag bis Sonnabend von 17.30 bis 23.00 Uhr, freitags und sonnabends zusätzlich von 11.30 bis 14.30 Uhr.

Vielleicht wird ja noch mehr daraus. Die Stadt ist daran interessiert, das Restaurant in dauerhaftem Betrieb zu sehen. Und Benjamin Döbbel äußert sich diplomatisch: „Ich könnte mir das schon gut vorstellen – im Restaurant mit dem Fine-dining-Konzept, im Gewölbekeller gutbürgerliche Küche. Doch dafür braucht man gutes Personal, und das ist sehr schwer zu finden.“

