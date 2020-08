Brandenburg/H

„Wir haben hier eine Investition in Begegnung, das Dorf und die Zukunft insbesondere junger Leute.“ Bei diesen Worten blickt Axel von Hoerschelmann, Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Begegnungsstätte Schloss Gollwitz, sichtlich stolz auf den Rohbau vor ihm. Die Begegnungsstätte bekommt ein neues Gäste- und Seminarhaus. Dafür konnte am Freitagvormittag Richtfest gefeiert werden.

Neubau gleicht Defizite aus

„Dass wir das Haus brauchen ist für mich ein Signal, dass in der Stiftung offensichtlich etwas Richtiges passiert ist“, so Hoerschelmann. Denn der Neubau ist notwendig geworden, weil die Einrichtung mehr Platz für ihre Aktivitäten benötigt.

Seit 2009 hat die Stiftung ihr Quartier im ehemaligen Schloss Gollwitz. Dort treffen sich jüdische und nichtjüdische Jugendliche in der Bildungsarbeit gegen Antisemitismus und Rassismus. Es finden mehrtägige Seminare und Workshops statt. Außerdem werden Fortbildungen für Erwachsene angeboten und Klausurtagungen abgehalten.

Im Schloss gibt es 22 Gästezimmer mit 60 Betten. Dabei fehlt es allerdings an Einzel- und Doppelzimmern. Auch die Seminarräume sind nicht ideal, weil sie nur durch eine Faltwand getrennt werden können. „Der Neubau dient zum Ausgleich der Defizite“, sagt Geschäftsführer Niels Haberlandt.

Auf dem 3500 Quadratmeter großen Grundstück des ehemaligen Pfarrhaus gegenüber vom Schloss entsteht ein zweigeschossiges Gebäude. Es wird vier Doppel- und acht Einzelzimmer, zwei Seminar- sowie weitere Büroräume beherbergen. Auf dem Gelände gibt es zudem Parkplätze und eine multifunktionale Spielfläche.

Neue Aufgaben mit neuem Haus

Das baufällige Pfarrgebäude ist dafür 2019 abgerissen worden, der erste Spatenstich für den Neubau erfolgte im März dieses Jahres. Etwa 2,1 Millionen Euro fließen in die Erweiterung. Finanziert wird das Ganze aus Mitteln des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg sowie durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Etwa 20 Prozent bringt die Stiftung selbst ein.

Gemeinsam mit Axel von Hoerschelmann und Nicole Näther, Ortsvorsteherin von Gollwitz, schlug Niels Haberlandt symbolisch die verbliebenen Nägel in den Dachstuhl ein. „Das erste große Etappenziel ist erreicht“, kommentiert er. „Aber die eigentliche Aufgabe kommt noch. Denn wir müssen das Haus mit Leben füllen.“

Im Mai oder Juni 2021 erwartet Haberlandt die Fertigstellung des Neubaus. Mit der Inbetriebnahme müssen dann neue Herausforderungen gemeistert werden, erzählt er. Da das Haus über keine eigene große Küche verfügt, müssen die Gäste drei Mal am Tag im Schloss einkehren. Der Speiseraum dort fasst jedoch nur 30 bis 35 Personen. „Wir müssen also die Abläufe umstrukturieren“, ist Haberlandt klar.

Es geht wieder aufwärts

Allerdings konnte das Team sich in den vergangenen Monaten eindeutig daran üben, Dinge umzuorganisieren. Mit der Corona-Krise und der damit einhergehenden Schließung mussten etliche Begegnungen abgesagt werden, ein Großteil der Buchungen für das laufende Jahr wurden zudem storniert.

„Wir sind allerdings in Richtung Erholung unterwegs“, sagt Niels Haberlandt. In den Sommermonaten und dank der Ferienveranstaltungen habe es einen Schub gegeben. Für den Rest des Jahres rechnet er noch mit sehr wechselhafter Belegung. „Für 2021 kommen aber schon wieder viele Anfragen“, merkt Haberlandt an.

Von Antje Preuschoff