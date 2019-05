Brandenburg/H

Die im Februar verkündeten Pläne für ein Freiluft-Sommerfestival der Kultur sind seit diesem Dienstag konkret: Unter dem Titel „Kultursommer Brandenburg an der Havel“ stellen Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) und Theaterchefin Christine Flieger den Terminplan für das Marienberg Open Air und den neuen Spielzeit-Auftakt vor.

Vorverkauf hat begonnen Der Vorverkauf für alle Veranstaltungen hat nun begonnen. Karten sind erhältlich an der Theaterkasse und in der MAZ-Ticketeria in der Sankt-Annen-Galerie. Lediglich für das Taschenlampenkonzert mit „Rumpelstil“ beginnt der Verkauf am. 3. Juni. Neben der Freilichtbühne wird auch noch eine zusätzliche Ost-Bühne auf dem Marienberg genutzt. Sie befindet sich auf dem kleinen Plateau in Richtung Bergstraße neben den Turngeräten. Die Eintrittspreise zwischen 10 und 25 Euro auf dem Marienberg werden von den Organisatoren als „attraktiv“ bezeichnet, der Kostendeckungsgrad liege bei etwa 25 Prozent.

„Vom 5. August bis zum 8. September sind verschiedene Veranstaltungen an verschiedenen Orten zu erleben, die vom Brandenburger Theater und von externen Künstlern dargeboten werden“, sagt Christine Flieger. „In den Folgejahren wird es noch bunter und weiter gefasst sein, doch haben wir einen ordentlichen Start.“

Auftakt an der Regattastrecke

So gibt es vom 15. bis 18. August Veranstaltungen an der Regattastrecke mit „Der Froschkönig“ vom Musiktheater Pampelmuse, mit einem Konzert der Band „Keimzeit“, mit einem Auftritt des Comedians Ingo Appelt sowie zwei Konzerten der Brandenburger Symphoniker „Vive la France“.

Am 23. August startet dann das Marienberg Open Air mit einem Symphoniker-Konzert „Magische Filmmomente“. Am Sonnabend/Sonntag (24./25. August soll es ein kostenfreises Freiluftlabor geben. Am ersten Tag wird es laut mit den Bands „Radio Bronski“, „Mystery Art Orchestra“, „Nikaya“, „Pötsch“ und „Scrab“ sowie Skatern, Trommlern und Jugendtheater. Am leiseren Sonntag sind unter anderem die Puppenbühne, Ten Sing vom CVJM, Hevellerbühne Lebenshilfe und Kasmet Ballett Company sowie Kinderzirkus Hoppla zu erleben.

Rudelsingen und Taschenlampenkonzert

Ex-Genesis-Sänger Ray Wilson kommt mit seiner Band zum Konzert (24. August), einen Tag später ist Rudelsingen, bei dem Christine Wolff und Alexander Capistran hoffen, dass das Publikum in die Schlager, Evergreens, Pop- und Rock-Lieder einstimmt. „Ulli und die grauen Zellen“ kommen am 27. August, am 30. gibt „Rumpelstil“ sein mittlerweile drittes Taschenlampenkonzert. Einen Tag später tritt Julia Engelmann auf, sie ist Poetry-Slammerin, Poetin, Autorin und Sängerin.

Christine Flieger, Geschäftsführerin des Brandenburger Theaters, stellte gemeinsam mit dem künstlerischen Leiter Frank Martin Widmaier die Highlights des erstmals in diesem Jahr stattfindenden Marienberg Open Air“ vor. Quelle: Rüdiger Böhme

Für den Auftakt der Theatersaison inszeniert der neue Künstlerische Leiter am BT Frank Martin Widmaier „ Grete Minde“, ein Schauspiel von Kai Schubert nach Fontanes Quellen. Darin gfeht es vordergründig um den Stadtbrand von Tangermünde im Jahr 1617. Grete Minde wird als Brandstifterin angeklagt und ohne endgültige Beweise hingerichtet. „Ich wollte für den Spielzeitstart eine Eigenproduktion. Die Prozessakten von damals lagern hier in der Stadt. Es wird Action geben mit Feuer, Wasser, Luft und Erde. Doch es geht mir nicht in erster Linie um das Beschreiben alter Zeiten, sondern um aktuelle Bezüge. Was macht es, wenn Menschen schlecht über andere reden, kann es in die Katastrophe führen“, beschreibt Widmaier seinen Ansatz. Er habe schon einen festen Stamm an freien Schauspielern aus der weiteren Region rekrutiert, sie werden unterstützt von Laien, „darunter bekannte Brandenburger“. Namen wolle er aber erst zu Beginn der sechswöchigen Proben im Juni preisgeben.

Sponsoren dringend gesucht

Der Kultursommer bleibe kein einmaliges Ereignis, verspricht Scheller, er solle in den nächsten Jahren sogar ausgebaut werden, wenn sich Sponsoren finden. Diesmal gab die Stadt 200.000 Euro aus den Theatermitteln hinzu. Das hat am Ende glücklicherweise nicht ausgereicht, um den Schlagerbarden Jürgen Drews zu verpflichten, wie es zwischenzeitlich von den Organisatoren ernsthaft erwogen worden war.

Von André Wirsing