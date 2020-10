Brandenburg/H

Der freie Fall ist für Stefan Köpke ein Symbol der Corona-Zeit. „Wir haben seit Weihnachten kein Geld mehr verdient, während unsere Ausgaben weiter liefen. Jetzt starten wir unsere Geschäfte und beginnen neu“, sagt der Schausteller.

Sieben Fahrgeschäfte

Er arbeitet beim Vergnügungspark Alberti und plant mit 30 Kollegen in der Felsbergstraße den ersten Rummel des Jahres im Brandenburger Stadtteil Hohenstücken.

„Wir haben hier insgesamt sieben Fahrgeschäfte, auf einer Veranstaltungsfläche von 5000 Quadratmetern. Dazu zählen Klassiker wie Piratenschiff, Kinderkarussel und Autoscooter. Erstmals sind auch neue Geräte wie der Freefall-Tower dabei“, sagt Stefan Köpke.

In diesem Turm steuern Besucher zunächst 18 Meter nach oben. Nachdem sie in der Luft angelangt sind, stürzen die Gäste dann in Richtung Boden. Wirbelstrombremsen stoppen ihre Bewegung und starten Sekunden später den erneuten Aufschwung.

Hygieneregeln für Besucher

Weil in Zeiten der Corona-Pandemie Abstands- und Hygieneregeln gelten, dürfen zeitgleich maximal 1000 Besucher auf das Gelände. „Wir haben dem Gesundheitsamt ein Hygienekonzept vorgelegt. Das komplette Areal ist umzäunt, es gibt festgelegte Laufrichtungen und an jedem Geschäft stehen Desinfektionsmittel. Da wo Gäste die Abstände nicht einhalten können, müssen sie eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen“, sagt Stefan Köpke.

Er stellt klar, dass der Rummel in Hohenstücken nicht vergleichbar mit dem Münchener Oktoberfest ist. „Ich rechne eher damit, dass wir zeitgleich maximal 400 Besucher auf dem Gelände haben “, sagt der 37-Jährige.

Auch wenn die Schausteller nicht abschätzen können, wie viel Geld sie im Jahr 2020 verlieren, denkt Stefan Köpke nicht an einen anderen Beruf. „Das ist unser Leben, wir kennen nichts anderes, bereisen Städte und sind frei“, sagt er.

Schausteller mit Pause

Sein Neffe Juliano und Nichte Kimberley testen bei einer Probefahrt das Kinderkarussel. „Es hat etwas Gutes, immer unterwegs zu sein und kostenlos fahren zu dürfen. Die Schausteller halten zusammen und Streits sind schnell vergessen. Das bringt ja nichts, es muss ja weiter gehen“, sagen die Geschwister.

Doch warum macht das Alberti-Team nach den ersten drei Tagen in Hohenstücken eine Pause? Stefan Köpke betont, dass die Entscheidung finanzielle Gründe hat. „So sparen wir uns Transporte, haben schon die Platzversicherung und entspannen ein bisschen“, sagt der Schausteller.

Wunsch nach Normalität

Dann fällt plötzlich der Strom auf dem Gelände aus. Sekunden später steht Stefan Köpke am Sicherungskasten und hat eine Lösung für das Problem. „Auch wenn das Jahr schwierig war, wollen wir unsere Arbeit so normal wie möglich gestalten. Wenn wir sehen, dass Kinder nach dem Besuch des Rummels lächeln, ist das die größte Motivation“, sagt der Schausteller und prüft die Beleuchtung an der Station „Entenhausen“.

Info: Der Rummel in Hohenstücken findet vom 2. bis 4. und 8. bis 11. Oktober in der Felsbergstraße statt. Jeden Tag ist von 14 bis 21 Uhr geöffnet, am Sonntag hingegen von 14 bis 20 Uhr.

