Brandenburg/H

Frohe Kunde vom Gesundheitsamt am Ostersonntag: Die Zahl der laborbestätigten Infektionen mit dem neuartigen Corona-Virus hat sich in den vergangenen 24 Stunden nicht erhöht, teilt die Behörde am Nachmittag mit. Es bleibt vorerst bei 45 bestätigten Fällen, 17 Menschen gelten als genesen. In der Stadt gibt es noch keinen Todesfall.

10 Menschen befinden sich noch im Klinikum, davon kommen sieben aus dem Umland. Die Zahl der Frauen und Männer, die sich freiwillig oder amtlich verordnet in häuslicher Quarantäne befinden sank leicht von 100 auf 94.

Botschaft aus dem Rathaus

Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) hat sich am Ostersonntag mit einer Videobotschaft an die Menschen in der Stadt gewandt: Dabei bedankt er sich bei allen Menschen, die derzeit in kritischen Infrastrukturen arbeiten oder sich ehrenamtlich für Ihre Mitmenschen engagieren: "Dass wir bisher so gut durch die Krise gekommen sind, liegt an vielen fleißigen Menschen in unserer Stadt."

Außerdem fordert er die Bürgerinnen und Bürger der Stadt weiterhin auf, "auch wenn es schwer fällt, Abstand zu wahren und keine Kontakte einzugehen, die nicht notwendig sind."

"Ich wünsche Ihnen trotzdem allen frohe Ostern und dass Sie gesund bleiben".

Von MAZ