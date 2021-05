Erzieherin doch negativ: Reckahner Kita darf Freitag wieder öffnen

Reckahn

Die Befürchtungen haben sich zum Glück nicht bestätigt. Eine am 3. Mai bei einem Antigen-Schnelltest positiv getestete Erzieherin hat sich doch nicht mit Corona angesteckt! Wie die Gemeinde Kloster Lehnin am Donnerstagnachmittag mitteilte, fiel ein nachfolgender PCR-Test negativ aus. Die betreffende Erzieherin erfreut sich bester Gesundheit. Damit wurde die Quarantäne für alle Kontaktpersonen, darunter 37 Kinder und acht Erzieherinnen sowie technisches Personal, wieder aufgehoben. Die seit Dienstag geschlossene Kita wird am Freitag, 07. Mai, wieder geöffnet. Die Eltern werden vom Gesundheitsamt informiert.

Von Frank Bürstenbinder