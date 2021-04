Erzieherinnen: Ohne Test folgt Kita-Verbot und Lohnkürzung

Amt Beetzsee

Ab Montag, 19. April, gilt auch für das Kita-Personal eine Testpflicht. Wie Schüler und Lehrer dürfen dann auch Erzieherinnen nur noch mit einem negativen Corona-Testergebnis die Einrichtungen betreten. „Diese Regelung war zu erwarten. Deshalb hält die Verwaltung ausreichend Selbsttests für das Personal bereit. Das haben wir bereits in der Phase der Freiwilligkeit getan“, sagte Beetzsee-Amtsdirektor Guido Müller der MAZ. Festgeschrieben wurde die Testpflicht vergangene Woche in einer Änderung der Eindämmungsverordnung. Im Amt Beetzsee sind rund 70 Kita-Beschäftigte bei den kommunalen Trägern in Fohrde, Pritzerbe, Brielow, Radewege und Päwesin beschäftigt. Dazu kommt die Kita in Weseram, die sich in freier Trägerschaft befindet. Auch Tagesmuttis müssen sich testen.

Amtsdirektor Guido Müller Quelle: Frank Bürstenbinder

Eingeschlossen in die Testpflicht ist das komplette Personal einschließlich Hausmeister und Küchenkräfte. Dabei handelt es sich um Selbsttests, die an zwei Tagen in der Woche in der Regel zu Hause durchgeführt werden. „Ein Grundvertrauen in das Verantwortungsbewusstsein unserer Mitarbeiter ist deshalb unerlässlich“, so Verwaltungschef Müller. Wer sich selbst positiv testet, darf nicht zum Dienst kommen und muss einen PCR-Test vornehmen lassen. Hier sieht der Verwaltungschef ein Problem: „Hoffentlich kommt es nicht zu längeren Wartezeiten bei der Terminvergabe. Wenn doch, könnte es in den Kitas schnell zu Personalengpässen kommen.“ Wer sich der Testpflicht verweigert, muss mit Konsequenzen rechnen. Dazu gehört nicht nur ein Betretungsverbot für die Kitas, sondern es entfällt auch der Anspruch auf Entgeltzahlung.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch vor dem Amt Beetzsee in Brielow wehen am Wochenende zum Gedenken an die Corona-Opfer die Flaggen auf halbmast. Quelle: Frank Bürstenbinder

Inzwischen steht fest, dass die am Donnerstag mit dem DRK-Kreisverband Brandenburg im Brielower Amtsgebäude eröffnete Corona-Teststelle vorerst bestehen bleibt. Deshalb kann sich die Bevölkerung auch weiter immer donnerstags von 9 bis 12 Uhr testen lassen. Am ersten Tag nahmen 37 Personen das Angebot an – alle negativ. Kostenlose Corona-Tests sind neuerdings jeden Mittwoch in der Wusterwitzer Kulturscheune von 9 bis 12 Uhr sowie in Ziesar im Burgcafé dienstags von 10 bis 14 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr ohne Anmeldung möglich.

Von Frank Bürstenbinder