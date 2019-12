Brandenburg/H

An diesem Dienstag ist es soweit: In neuen Räumen in der Hauptstraße 8 begrüßt das Team der MAZ-Ticketeria die Brandenburgerinnen und Brandenburger: Madlen Maaß, Steffi Schultz, Nancy Feldten, Elke Schönefeldt, Franziska Köppe und Teamleiterin Melanie Wieve bieten alles rund um die MAZ, Leser- und Kartenservice und vieles mehr. Die neue großzügige Filiale ist doppelt so groß wie die alte in der Sankt-Annen-Galerie. So gibt es auch hier weiterhin die Gelegenheit, am großen Gewinnspiel mit tollen Preisen teilzunehmen. Die Eröffnungsfeier ist am Dienstag ab 9 Uhr. Das Gewinnspiel ist zu finden unter den Internetadressen www.ticketeria.de/neu sowie www.maz-online.de/ticketeriabrb.

Tausende Eintrittskarten für Veranstaltungen und Busreisen bundesweit können über fünf Reservierungsportale erworben werden. Sämtliche private Annoncen von der Geburts- bis zur Todesanzeige können hier aufgegeben werden, für die Beratung zu privaten Themen gibt es nun auch einen separaten Raum. Nicht zuletzt gibt es die Auswahl an Shop-Artikeln, beispielsweise Bücher oder Tassen.

Von MAZ