Es gibt Tage für den Mülleimer, doch mit Mini-Boden lacht die Welt: Das Corona-Tagebuch von Stephan Boden

Der in Brandenburg an der Havel lebende Autor Stephan Boden führt ein Corona-Tagebuch. Die MAZ veröffentlicht die Erlebnisse regelmäßig und exklusiv.

Corona-Tagebuch, Dienstag, 12. Mai 2020

Es gibt manchmal Tage, die man einfach nicht haben will. Gestern war so einer.

Ich habe jeden Tag die 11.30-Uhr-Schicht mit meinem Sohn übernommen. Dann darf ich für eine Stunde in die Klinik, ihn füttern, wickeln und mit ihm kuscheln. Man kann sich in etwa vorstellen, wie sehr man sich auf ein Date mit seinem gerade erst geborenen Sohn freut.

Anja rief mich gestern morgen an, nachdem sie ihm um 7.30 Uhr das Fläschen gegeben hat. Sie wollte eigentlich einen Arzt sprechen, um den neuesten Stand zu erfahren. Aber es war zu dieser Zeit niemand zu sprechen und so sollte um 11.30 Uhr eine Ärztin anwesend sein. Da es immer sehr schwierig ist, wenn zwei Leute mit Ärzten reden, habe ich gesagt, dass es besser sei, wenn Anja meine Schicht übernimmt und sich über Ivans Zustand und die Werte informiert.

Wenn Anja und ich Informationen austauschen, die wir von den Ärzten bekommen, ist da sicher viel Stille Post im Spiel. Drum würde ich also später hinfahren. Solange Anja in der Klinik ist, darf sie alle vier Stunden zu ihm. Ich als jemand, der da draußen in der Coronawelt lebt, kann nur einmal pro Tag auf die Station kommen.

Leider musste die anwesende Ärztin zu einem Notfall, als Anja um 11.30 Uhr mit ihr sprechen wollte, daher wurde das Gespräch auf 15.30 Uhr vertagt. Und somit war klar, dass ich dann den letzten Slot des Tages, den um 19.30 Uhr übernehmen darf.

Weil Anja nun schon ein paar Tage in der Klinik ist und ihr so allmählich langweilig wird, rief sie mich an, ob ich ihr Bargeld mitbringen kann, weil sie sich ein sogenanntes Medienpaket holen will. Also fuhr ich um 19.10 Uhr zu Hause los und vorher noch an die Tankstelle, um am dortigen Geldautomaten Bares zu holen.

Ich habe selten Bargeld bei mir

Ich habe nie Bargeld in meiner Tasche. Wie man das an den Automaten so macht, steckt man die Karte in den Schlitz, gibt seine Geheimnummer ein, den Wunschbetrag und wartet. Danach kommt erst die Karte raus und dann das Geld. Leider kam die Karte aber nicht zurück. Der Motor im Schlitz ratterte und ratterte, doch keine Karte kam.

Meine Banking App indes zeigte mir schon an, dass ein Betrag abgehoben wurde. Nach etwa 30 Sekunden brach der Automat alles ab, zeigte mir an, dass „wegen einer technischen Störung der Vorgang abgebrochen und die Karte aus Sicherheitsgründen eingezogen wird“.

Bange Frage: Gaunerei oder Panne?

Da steht man nun. Was macht man da? Einfach weiterfahren und morgen drum kümmern? Das erschien mir zu unsicher, denn wer weiß, ob da nicht eine Gaunerei dahinter steht. Also eine Bank anrufen, nur welche? Meine Bank oder die, zu der der Automat gehört? Mir wurde in diesem Moment klar, dass ich Anja anrufen muss und ihr sage, dass ich nicht kommen kann und sie das Date für mich macht. Ich war todunglücklich.

Skurriles „Gespräch“ mit einem Computer

Statt meinen Sohn zu sehen, stand ich also im Auto vor der Tankstelle mit dem automatisierten Support-Chat meiner Bank. „Hallo? Was kann ich für Dich tun?“ – „Meine Karte steckt aufgrund einer Störung in einem Geldautomaten fest.“ – „Du hast eine Karte bestellt und sie ist noch nicht da? Bitte beachte, dass es bis zu 14 Tagen dauern kann. War diese Information hilfreich?“

Irgendwann hatte es dann geklappt und ich fuhr ohne Kreditkarte und ohne meinen Sohn zu sehen heim, heulte ein paar Minuten, warf den Tag in den Mülleimer und ging schlafen.

Was macht man am besten gegen schlechte Tage? Gute Tage! Und dieser heutige Dienstag ist schon jetzt, am frühen Morgen, ein guter Tag. Ich war nämlich um 7.30 Uhr schon beim kleinen Ivan im Klinikum und habe ihm das Fläschchen gegeben und danach hat er 45 Minuten auf meiner Brust geschlafen und gekuschelt.

Er ist am vergangenen Freitag geboren und ich habe ihn heute erst zum dritten Mal getroffen. Jedes Date ist einzigartig. Jetzt weiß ich, was Leute immer meinen, wenn sie über ihre Kinder sprechen. Es ist anders. Es macht glücklich.Und dazu muss ich nochmal schreiben, weil man das nicht oft genug tun kann, wie freundlich, fröhlich und nett die Schwestern in diesem Klinikum sind. Sowas hebt die Stimmung enorm.

Wir müssen und bis Sonntag gedulden

Wir hoffen nun, dass die Infektion und seine Werte besser werden und er das Krankenhaus verlassen kann. Bis Sonntag müssen wir uns noch gedulden, denn das wird ein entscheidender Tag.

Wann Anja aus der Klinik kommt, ist derzeit offen. Sie und ich hoffen, dass sie bleiben darf. Denn wenn sie erst einmal raus ist, ist die Regelung mit den Besuchen des Mini-Bodens strenger: Nur eine Person darf pro Tag einmal für eine Stunde zu ihm. Und so gern ich beide oder auch nur Anja hier hätte, so viel besser wäre es, wenn Anja ihn alle vier Stunden besucht und ich ihn einmal am Tag sehen kann.

Wenn man diesen kleinen Kerl auf dem Arm hat, werden stecken gebliebene Kreditkarten und Corona völlig Banane. Das merkt man auch an diesem Text. Wäre ich heute früh nicht bei ihm gewesen, stünde hier ein nicht so fröhliches Ende.

Von Stephan Boden