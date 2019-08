Brandenburg/H

Mit der anhaltenden Trockenheit wird es wieder brenzlig in den Wäldern rund um Brandenburg. Einzelne Gewittergüsse bewirken wenig Besserung. Aktuell sind Feuerwehrleute in einem Kiefernbestand an der Mahlenziener Straße zwischen Kirchmöser und Brandenburg mit Löscharbeiten beschäftigt. Dort brennt der Waldboden. Über die Ursache ist nichts bekannt.

Stundenlange Löscharbeiten

Bereits am Mittwoch brannten bei Plaue rund 3000 Quadratmeter Waldboden. Fünf Stunden dauerten die Löscharbeiten für die Wehren aus Plaue, Kirchmöser und Brandenburg. Außerdem gab es einen kleineren Waldbrand nahe der Autobahn zwischen Rotscherlinde und Golzow. Dieser wurden von freiwilligen Feuerwehren aus dem Amt Brück und der Gemeinde Kloster Lehnin bekämpft.

Von Frank Bürstenbinder