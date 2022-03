Brielow

Jaspal Stellmacher (51) stammt aus dem nordindischen Bundesstaat Punjab. Über Italien kam der neue Pächter der Beetzsee Terrassen vor vielen Jahren nach Deutschland. Von seiner Herkunft sollten sich Gäste des Restaurants in bester Uferlage jedoch nicht irritieren lassen.

„Natürlich könnte ich nur mediterran oder ausschließlich indisch kochen. Doch wir bleiben in Brielow der deutschen Küche treu“, verspricht der Gastronom. Deshalb stehen auf der noch druckfrischen Karte Rumpsteak und Zanderfilet neben Würzfleisch und klassischen Salatgerichten. Ostern gibt es Kaninchenkeule mit Rosenkohl und Kartoffeln. Mitte April wird die Spargelkarte mit Edelgemüse aus Herrenhölzer aufgelegt.

Mutiger Gastronom in Brielow

Über vier Monate war die beliebte Gastronomie am Beetzseestrand geschlossen. „Nach der einvernehmlichen Beendigung des Pachtvertrages mit Gerda-Hendel Schöbel als Betreiberin mussten wir erst einen Neustart organisieren“, berichtet Robert Siemon, Geschäftsführer der Floristik- und Gartenbaufirma Blugesa, zu dessen Betriebsgrundstück die Ausflugsimmobilie mit Restaurant und vier Ferienzimmern gehört.

In Stellmacher, der bereits unter der weit über 80-jährigen Vorgängerin in der Küche stand, fand der Eigentümer einen mutigen Nachfolger, der sich auch nicht von den Corona-Widrigkeiten davon abhalten ließ, sich selbstständig zu machen.

Der weite Blick auf den Beetzsee ist bei einem Besuch der Gaststätte inklusive. Quelle: Frank Bürstenbinder

Unbekannt ist der Pächter mit indischen Wurzeln, der seit über 20 Jahren in der Stadt Brandenburg lebt, in der Gastro-Szene nicht. Zehn Jahre kochte er für das „Al Dente“, arbeitete an der Malge und in der Asklepios-Klinik. Zwischendurch war Stellmacher einige Zeit als Selbstständiger in Sachsen-Anhalt, bis er dem Ruf an den Beetzsee folgte.

Auf den neuen Pächter warten gleich unternehmerische Herausforderungen. „Die Einkaufskosten steigen auf breiter Front. Wir versuchen die Preise trotzdem zu halten“, berichtet der Gastronom. Ein Zehn-Liter Kanister Speiseöl kostet im Großhandel inzwischen bis zu 20 Euro. Es waren mal zwölf Euro. Kräftig angezogen hätten auch die Preise für Fleischwaren, aber auch für Obst und Gemüse, berichtet Stellmacher.

Stammgäste am Beetzsee

Bis jetzt lassen sich die Gäste ein Essen außerhalb der eigenen vier Wände nicht vermiesen. An den ersten Wochenenden seit der Wiedereröffnung war das Haus stets ausgebucht. „Mit steigender Sonne und dem Start in die Wassersportsaison ist eine Vorbestellung sicher ratsam“, so Stellmacher.

Mit seinem Team aus fünf Männern und Frauen ist der Pächter auch für die Versorgung der Feriengäste in den Zimmern über dem Restaurant zuständig. Stammgäste in den Beetzsee Terrassen sind die vielen Bootseigner, die an den Steganlagen auf der Wasserseite festmachen. Dazu kommen Gäste mit Wohnmobilen, die den Sommer auf dem Blugesa-Gelände verbringen

Ganz nah am Wasser: Die Beetzsee Terrassen in Brielow sind wieder geöffnet. Quelle: Frank Bürstenbinder

Angesichts der sensationellen Lage mit einem freien Blick über den Beetzsee empfindet es Stellmacher geradezu als Ehre, das Restaurant führen zu dürfen. „Ich finde es einfach toll hier. Für diesen Standort lohnt es sich zu arbeiten“, sagte der Pächter der MAZ. Das Außengelände wird in Kürze durch einen Hafenshop ergänzt, in dem sich Gäste mit einer Grundausstattung für ihren Boots- oder Ferienaufenthalt versorgen können.

Neu ist eine zusätzliche Ferienwohnung im Außenbereich, die Blugesa-Chef Siemon einrichtete. Die Gaststätte war ursprünglich der Sommersitz des Brandenburger Kammgarn-Fabrikanten Emil Kummerle. Zu DDR-Zeiten waren im Haus Wohnungen und die Betriebsküche der Brielower Gärtnerei untergebracht. Nach der Wende konnte der Nachfolgebetrieb Blugesa die Immobilie von der Treuhand kaufen und zu einem touristischen Ausflugsziel umbauen.

Von Frank Bürstenbinder