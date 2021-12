Brandenburg/H

Was, nur eine lausige halbe Mark? Mehr ist er nicht wert, der Brandenburger Roland? Am 1. Oktober 1918 brachte Brandenburgs Oberbürgermeister Franz Schleusener einen kleinen Geldschein in den Zahlungsverkehr, dessen Rückseite der stolze Roland ziert. Dieser und sehr viele weitere Scheine findet man im neuen Buch von Eugen Gliege. Es ist eine Übersicht über das Notgeld, das vor 100 Jahren im Havelland und in der Stadt Brandenburg in Umlauf gebracht worden ist.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Noch während des Ersten Weltkrieges brach die Mark ein, verlor an Wert. Der Brandenburger Bankverein mit Sitz in der St.-Annen-Straße brachte am 1. Mai 1917 Gutscheine im Wert von 50 Pfennig heraus. In Rathenow gingen ähnliche Gutscheine schon am 1. März 1917 in den Zahlungsverkehr.

Ursache war die Kleingeldknappheit, „da das Metall für Kriegszwecke gebraucht und die Münzen von den Leuten gehortet wurden“, schreibt Gliege in seiner Einleitung. Also behalf man sich mit örtlichem Papiernotgeld.

Den Wert von einer halben Mark hat dieser Notgeldschein aus Brandenburg an der Havel. Er wurde am 1. Oktober 1918 ausgegeben. Seine Rückseite ziert der Roland. Quelle: Sammlung Hesse

Der Zusammenbruch des Kaiserreichs beschleunigte den Verfall der alten Reichsmark ungeheuer. Dass es sich bei der Ersatzwährung um Notgeld handelte, lasen die Menschen Anfang der 20er Jahren auf verschiedenen Scheinen. In Rathenow war zeitweilig eine Notgoldmark zu haben.

Als die Goldmark noch mit Gold gedeckt war

Bei der Gestaltung seines Buches hat Eugen Gliege zwei Farben ganz bewusst eingesetzt. Die Grundfarbe der Seiten ist schwarz. „Viele Menschen haben durch die Abwertung alles verloren, für sie waren es schwarze Zeiten.“ Die Schrift hat Gliege in goldener Farbe gesetzt. „Das erinnert daran, dass die Goldmark von 1871 bis 1918 mit Gold gedeckt war.“ Zu der Zeit hing von den Goldreserven des Landes ab, wie viele Münzen und Geldscheine es in den Umlauf bringen kann.

Eugen Gliege produziert Bücher zur Heimatgeschichte, hier eines über Görzke. Quelle: Frank Bürstenbinder

In den 20er Jahren gerieten Notgeldscheine häufig zu kleinen Kunstwerken. Der Rathenower Künstler Willi Horsa Lippert (1898-1981) gestaltete zwei Serien von Notgeldscheinen: einmal standen die Husaren im Mittelpunkt, das andere Mal war es die optische Industrie.

Die Serie, die die Stadt Friesack Ende 1921 herausgab, erzählt einiges aus der Geschichte des Städtchens. Eine Facette ist die Zerstörung der Burg im Jahre 1414. Dieses Kapitel schmückt den 75-Pfennig-Schein.

Viel Lokalpatriotismus steckt auf der 10.000-Mark-Note aus Nauen. Die Rückseite zieren die Großfunkstelle und der Schriftzug „Die Welt um Nauen“.

Im Buchhandel erhältlich Eugen Gliege, „Notgeld im Havelland“, 160 Seiten, 20 Euro. Das Buch ist im Buchhandel in Brandenburg an der Havel, Nauen und Rathenow erhältlich. Weitere Infos im Internet unter www.eugengliege.de

Brandenburg an der Havel glänzt auf der Serie vom Dezember 1922 mit stadtbildprägenden Gebäuden: Kurfürstenhaus (100 Mark), drei der Tortürme (100 Mark), Gotthardtkirche (500 Mark) und der Roland (1000 Mark). Mit Einführung der Reichsmark im August 1924 hatten die Notwährungen ausgedient.

1921 entwarf der Rathenower Künstler Willi Horsa Lippert (1898-1981) eine Notgeld-Reihe zum Thema Optische Industrie. Die feine Dame mit dem Stielglas ziert eine 75-Pfennig-Note. Quelle: Sammlung Hesse

Nicht außen vor lässt Gliege das Geld, das in den Kriegsgefangenenlagern im Ersten Weltkrieg in den Umlauf gebracht worden. Eigene Währungen hatten das Lager am Brandenburger Quenzsee sowie die Lager in Bergerdamm, Döberitz und Dyrotz im Havelland.

Von Heiko Hesse