Europamobil: Studenten aus 16 Ländern erklären Brandenburger Oberschülern die EU

Brandenburg/H

Studenten aus 16 Ländern kommen in einem Mercedes-Bus aus den 80er-Jahren an die Otto-Tschirch-Oberschule. Sie fahren erstmals seit drei Jahren nach Brandenburg an der Havel und erklären Schülern, was die Europäische Union (EU) ist und wie diese funktioniert.

Beim Europa-Mobil lernen Schüler, wie die EU funktioniert. Quelle: Uwe Klemens

Diskussionen in der Aula

„Wir fahren dorthin, wo Europa bei Schülern selten ein Thema ist. An Oberschulen und Oberstufenzentren können wir mehr bewirken als an einem Gymnasium. Europa ist eine Lebenseinstellung und eine Bereicherung im Alltag, beim Reisen, Studium und im Beruf“, sagt Projektleiter Stephen Bastos.

Die Studenten aus Frankreich, Schweden, Griechenland und anderen Ländern diskutieren bei jeweils 90 Minuten langen Workshops mit Zehntklässlern in der Aula. Sie debattieren in englischer Sprache Fragen wie „Was ist Europa?“, „Wie funktioniert die EU“, und reden über Klimapolitik.

Schwierige Planung

Doch warum setzen die Projektplaner auf einen alten Bus aus den 80er-Jahren? „Natürlich ist unser Budget auch begrenzt. Das Fahrzeug ist nur geliehen, aber ein E-Bus wäre toll“, sagt Bastos.

So sieht das Europamobil aus. Quelle: Stiftung Genshagen

Das Projekt Europamobil läuft seit 2009 bei der Stiftung Genshagen und war in einer Arte-Dokumentation zu sehen. Die Planung war in der Corona-Zeit schwieriger als je zuvor. Weil das so ist, haben die Macher ein Sicherheitskonzept entwickelt.

18 von 20 Studenten sind geimpft

18 der 20 Studenten sind bereits gegen das Coronavirus geimpft, doch eine Hochschülerin kommt aus Albanien. Das Land ist vom Robert-Koch-Institut (RKI) aktuell als Hochrisikogebiet eingestuft. „Jeder lässt sich jeden Tag testen, auch die Geimpften. So sorgen wir für Sicherheit“, sagt Bastos der MAZ.

Studenten wie Luzie Funke sind vom Projekt überzeugt. „Europa wirkt immer so weit weg, doch die EU entscheidet maßgeblich, wie unsere Klimapolitik aussieht und wie wir ein friedliches Zusammenleben mit anderen Staaten ermöglichen. Außerdem sind viele Projekte in der direkten Nachbarschaft aus EU-Geldern gefördert“, sagt sie der MAZ und hofft, dass Brandenburger Oberschüler viele Fragen haben.

Am 22. September kommt das Europamobil um 9 Uhr an die Otto-Tschirch-Oberschule. Die ersten Workshops starten um 09:45 Uhr und enden um 13:15 Uhr.

Von André Großmann