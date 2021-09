Europas größtes Freestyle-Skate-Turnier läuft im Brandenburger Industriemuseum

Brandenburg/H

Aus 16 Ländern reisen Sportler für ihren Traum nach Brandenburg an der Havel. Bei der Freestyle-Skate-Europameisterschaft zeigen sie ihre Tricks und sind glücklich.

Zur Galerie Im Brandenburger Industriemuseum läuft die bislang größte Freestyle-Skate-Europameisterschaft. 62 Sportler aus 16 Ländern zeigen, was sie können. Zeitgleich stellen Künstler bei den Creative Days ihre „Kunst an der Havel“ aus.

Europameisterschaft mit neuem Rekord

„Dieses Mal starten beim Turnier 62 Sportler. Wir haben mit vielen Skatern gesprochen, die noch in den 70er und 80er-Jahren aktiv waren. Doch alle sind sich einig: Wir hatten in Europa noch keinen Contest, der so groß ist, wie dieser. Dieser neue Rekord macht mich stolz“, sagt Veranstalter Christian Heise.

Bis zu 5000 Besucher erwartet

Er hofft, dass bis zu 5000 Besucher das Event erleben. Tobias Wammacher ist für seine EM-Teilnahme zwölf Stunden aus dem österreichischen Burgenland angereist und staunt.

„Skaten ist für mich ein Gefühl von Freiheit, die Zeit im Industriemuseum fühlt sich an wie im Paradies. In meiner Heimat gibt es leider kaum Freestyle-Skater. Doch hier lebt die Tradition für drei Tage weiter und wird sogar noch verbessert. In der Szene sind wir wie eine Familie, jeder hilft dem anderen. Jetzt freue ich mich auf die vielen neuen Erfahrungen und lerne dazu“, sagt der 18-Jährige.

Die Kunst des Freestyle-Skatens Freestyle-Skateboarding ist einer der ältesten Skateboard-Stile und war besonders in den 1960ern bis in die frühen 1990er Jahre beliebt. Für den Brandenburger Christian Heise ist Freestyle-Skateboarding die Disziplin mit dem höchsten künstlerischen Anspruch. Doch warum ist das so? „Dadurch, dass man beim Freestyle-Skaten nur auf dem Boden und ohne Rampen und Treppen unterwegs ist, muss man sehr kreativ werden und ästhetisch fahren“, sagt er.

Turnier ist international bekannt

Minuten später startet der „Best Trick Contest“, bei dem Skater drei Versuche haben. Sie springen in die Luft, machen Handstand, drehen ihr Board mehrmals um die eigene Achse und stehen wieder auf, wenn sie stürzen.

Die Freestyle-Skate-EM startet seit Oktober 2019 im Brandenburger Industriemuseum und die internationale Bekanntheit des Turniers wächst. Die Rumänen Andrei Novelli und Daniel Poepescu haben sich wie Kevin Wessels aus den Niederlanden vorab online angemeldet.

Fast alle Sportler vollständig geimpft

Durch die steigende Impfquote war die Planung für Veranstalter Christian Heise in diesem Jahr leichter als 2020. Denn bis auf einen Sportler sind alle Skater vollständig geimpft. Der ungeimpfte Skater aus Schottland war vor der EM fünf Tage in Quarantäne und befreite sich dann mit einem negativen Ergebnis aus der Isolation. Für Zuschauer der Europameisterschaft gilt am Einlass die 3G-Regel.

Jeder Besucher kann bei der EM sein Können auf dem Board testen und auf einer Minirampe fahren. Bei den Sportlern, die am Turnier teilnehmen ist die Jury aber strenger und bewertet das Körpergefühl, die Vielfalt der Tricks und die Kreativität.

Für Kevin Wessels aus Utrecht zeigt sich bei der EM der Zusammenhalt der Szene. „Ich komme gern im nächsten Jahr wieder und will dann noch mehr Tricks zeigen“, sagt er der MAZ.

18 Künstler bei den „Creative Days“

Wenige Meter von der Skatebahn entfernt zeigen 18 Künstler bei den Creative Days ihre „Kunst an der Havel“. So präsentiert der Brandenburger Danny Prescher Bilder vom Außerirdischen E.T. und Stars wie den Musikern John Lennon und Freddie Mercury.

Künstlerin Marion Manteufel stellt ihr Bild „Summertimme“ aus und dokumentiert einen Blick auf den Breitlingsee. „Mein Bild zeigt die letzten Zuckungen des Sommers. Das Wasser war so spiegelklar, dass ich diesen Moment unbedingt festhalten wollte. Und vielleicht macht mein Bild noch etwas Hoffnung für das Wetter in den nächsten Wochen“, sagt sie.

Neue Inspiration und Stadtgeschichte

Melanie Gebert und Robert Heimann haben die kreativen Tage geplant. Sie wollen, dass Besucher Stadtgeschichte und neue Kunst erleben. „Wir erwecken das Alte wieder zum Leben und ermöglichen neue Erlebnisse, die inspirieren“, sagt Robert Heimann.

Am 11. und 12. September laufen im Brandenburger Industriemuseum die Freestyle-Skate-EM und Creative Days zum Thema „Kunst an der Havel“. Infos zum Programm gibt es hier. Ein Live-Stream zur EM läuft unter www.twitch.tv/Streamquartier

Von André Großmann