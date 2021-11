Brandenburg/H

Das Brandenburger Theater und seine frühere Mitarbeiterin Eva Sänger (56) haben ihre Zusammenarbeit mit einem gerichtlichen Vergleich beendet. Die fristlose Kündigung von Juli 2020 gegen die langjährig beschäftigte Theaterfrau ist damit vom Tisch.

„Mein Hauptziel war, dass die ungerechtfertigte fristlose Kündigung für unwirksam erklärt wird“, sagt Eva Sänger, die etwa 19 Jahrelang den Besucherservice leitete und von 1991 bis 1998 Violinistin bei den Brandenburger Symphonikern war.

Der Vergleich vor dem Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg regelt, dass die Brandenburger Theater GmbH die Mitarbeiterin nach der fristlosen Kündigung im Juli 2020 bis Ende 2021 weiterbeschäftigt, also die fällig werdenden Bezüge an die ehemalige Mitarbeiterin zahlt.

Eva Sänger hatte in dem anderthalb Jahre währenden Rechtsstreit mit ihrer Arbeitgeberin sehr lange eine Wiedereinstellung angestrebt und war deshalb in Berufung gegangen gegen das Urteil des Arbeitsgerichts Brandenburg an der Havel, das die fristlose Kündigung in erster Instanz für rechtmäßig erklärt hatte. Dieses Urteil hat nun keinen Bestand mehr.

Der Abschied vom Brandenburger Theater fällt Eva Sänger alles andere als leicht, wie sie versichert. Denn sie und ihr ebenfalls gekündigter Kollege Frank Jesko-Idler hätten das Theater „mit Herzblut und Engagement“ gelebt, was frühere Geschäftsführer auch ausnahmslos anerkannt hätten.

Denunziation und Unterwürfigkeit

Sie sei nach ihrer Kündigung im Mai 2020 daher zunächst optimistisch gewesen, dass es dabei nicht bleiben würde, verrät Sänger rückblickend. Doch hätten Jesko-Idler und sie erkennen müssen, dass die aktuelle Geschäftsführerin Christine Flieder einen „grenzenlosen Rückhalt“ bei Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) und beim Theater-Aufsichtsrat habe.

Nach Sängers Eindruck legt die Geschäftsführerin ein Verhalten an den Tag, das dem Ansehen des Theaters nicht dienlich sei. Ihr Umgang mit dem inzwischen ausgeschiedenen Chefdirigenten Peter Gülke und seinem Nachfolger Olivier Tardy spreche doch Bände.

„Ich möchte nicht mehr in einer Einrichtung beschäftigt sein, in der nach meinem Empfinden eine Geschäftsführerin herrscht, der es an fachlicher Kompetenz und Empathie mangelt“, begründet die Musikerin, warum sie nicht weiter um ihren Arbeitsplatz kämpfen will.

Nach dem Eindruck der Ex-Mitarbeiterin sind der Theaterchefin „Denunziation und Unterwürfigkeit wichtiger als ein vertrauensvolles und konstruktives Miteinander“.

Brandenburger Theater kündigte

Die Geschäftsführerin des Theaters hatte die fristlose Kündigung ausgesprochen, weil wie sie eine Unterschlagung darin erblickte, wie die Mitarbeiterin mit Gutscheinen des Theaters sowie diversen Frei- und Vorzugskarten umgegangen ist.

Die Vorwürfe, die sie stets zurückwies, bezeichnete Eva Sänger als persönlichen Rufmord. Sie betonte dabei ihr „reines Gewissen“.

Von Jürgen Lauterbach