Superintendent ruft zu Nachbarschaftshilfe und Beistand auf

Mittelmark/ Brandenburg/H

Die Evangelischen Gemeinden in der Stadt Brandenburg und im Umland schließen wegen der Corona-Krise ihre Kirchen. Bund und Länder haben Gottesdienste untersagt. Thomas Wisch, Superintendent des Kirchenkreises Mittelmark-Brandenburg, nahm Stellung zu der Lage, die es so in Deutschland noch nie gab. „Die Aufgabe der Kirche ist es, in dieser Zeit besonders Trost zu spenden und Mut und Halt zu geben“, sagte Wisch der MAZ.

Thomas Wisch beschreibt den Zwiespalt, in dem sich Pfarrer fühlten, einerseits den Gemeindemitgliedern als Seelsorger beizustehen während der Pandemie, andererseits gerade die älteren Gläubigen nicht zu gefährden durch eine mögliche Ansteckung mit dem Corona-Virus.

Ausgesetzt sind auch die Ostergottesdienste. Superintendent Wisch verweist in dieser Zeit auf Fernseh- und Radio-Gottesdienste.

Pfarrer bleiben erreichbar

Pfarrer und Pfarrerinnen seien telefonisch und per Mail zu erreichen. „Wir sind gebunden an die Empfehlungen der Behörden und des Robert-Koch-Instituts und wollen gleichzeitig den Kontakt halten.“ Eine Idee sei, dass die Pfarrer ihre Predigten an Gemeindemitglieder verschicken.

Zudem gelte es, gerade älteren Menschen in der Nachbarschaft beizustehen in dieser schweren Zeit. „Einfach mal an die Scheibe klopfen und fragen: ,Hast du genug zu essen und zu trinken, können wir helfen?`Wir möchten den Menschen zur Seite stehen.“ „Nachbarschaftshilfe wird Diakonie. Das wollen wir stärken und unterstützen“, sagt Wisch. „Wir dürfen die Menschen nicht allein lassen.“

Trauerfeiern im Freien

Als problematisch bezeichnet Wisch die Organisation von Trauerfeiern. Diese könnten auf den engsten Familienkreis begrenzt und im Freien abgehalten werden.

Der Superintendent appelliert an Gläubige, bei Sorgen und Ängsten auch die Hilfe der Kirchengemeinden zu nutzen. „Nehmt die Seelsorge wahr, nehmt das Telefon und ruft den Pfarrer an.“

Wisch ist in Sorge

Das Anstecken mit dem Corona-Virus könne nicht vermieden, aber die Ausbreitung verlangsamt werden durch die Maßnahmen, so Wisch und äußert sich damit genauso wie die Experten und die Verwaltungen. Was ihm Sorge bereite, seien Panik und Verschwörungstheorien, sagt Thomas Wisch.

Pfarrer Philipp Mosch von der Sankt Gotthardt- und Christuskirchengemeinde geht mit einer Erklärung mehrerer Kirchengemeinden an die Öffentlichkeit. Danach setzen Moschs Gemeinde, die Sankt Katharinenkirchengemeinde, die Domgemeinde, die Brandenburger Auferstehungsgemeinde, die Pfarrsprengel Brandenburg-West, Päwesin, der Pfarrbereich Havelsee alle Veranstaltungen aus. Gemeindebüros sollten nur noch telefonisch kontaktiert werden. Geschlossen sind die Gotthardt- und die Katharinenkirche und der Dom.

Kapellen bleiben geöffnet

Für Gebete und Fürbitten können Gläubige täglich von 10 bis 18 Uhr die Andachtskapelle im Westbau der Gotthardtkirche, die Petrikapelle und die Südkapelle der Katharinenkirche aufsuchen. Die Päwesiner Kirche bleibt dafür ebenfalls geöffnet.

„Hilfesuchende können sich für seelsorgerischen Beistand an die Pfarrämter wenden“, teilen die Pfarrer in der Erklärung mit. Auf Wunsch würden Predigten per E-Mail oder Post an Interessenten versandt.

Glocken läuten mehrfach am Tag

„In vielen Kirchen unserer Gemeinden erschallen die Glocken mehrfach am Tage. Lasst uns das Läuten nutzen, innezuhalten, ein Vaterunser zu sprechen, für unsere Gemeinden, unser Land zu beten.“ Wisch weiter: „Wo sonntags die Kirchen läuten, sind die Menschen aufgerufen, in ihren Häusern mitzubeten.“

Die Evangelischen Kirchengemeinden in der Region Brandenburg und Umgebung „wünschen in diesen Zeiten Gottes Segen und vor allem Gesundheit und bedenken in der Fürbitte alle kranken und im besonderen Maße im Dienst stehenden Menschen“.

Von Marion von Imhoff