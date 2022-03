Exergaming: THB und MHB entwickeln Videospiele gegen Demenz

Brandenburg/H

Gedächtnisschwund, kognitive Aussetzer, Verlust der Sprache und Bewegungsfähigkeit: Mehr als 1,6 Millionen Menschen leiden in Deutschland unter einer Form von Demenz – aufgrund der Alterspyramide mit steigender Tendenz. Schon heute ist in der Altersgruppe Ü60 ist jeder siebte Brandenburger demenziell erkrankt.

Auch in der Havelstadt sind über 2000 Menschen von der Volkskrankheit betroffen. Um deren Fortschreiten frühzeitig zu verlangsamen, entwickeln Studierende, Mitarbeiter und Professoren der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) und der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) neuartige Videospiele speziell für Senioren.

Videospiele als therapeutische Maßnahme

Auch in der NORA Senioreneinrichtung wurde im Januar 2020 bereits vor dem Bildschirm gespielt. Quelle: THB

Exergames (vom englischen „exercise“: Übung) genannte Fitnessspiele gehen zwar zurück bis in die Arcade-Spielhallen der 1980er-Jahre. Doch ist die Forschungslage in Bezug auf Spiele für Senioren und Demenzkranke relativ dünn, das Thema erst seit den Nullerjahren der Gegenstand von Forschung.

„Studien deuten aber darauf hin, dass solche Spiele mit motorisch-kognitiver Komponente in der Wirkung den herkömmlichen physiotherapeutischen Maßnahmen nicht unterlegen sind“, sagt Seraphina Puderbach, die als Medizinstudentin am Brandenburger Demenzprojekt beteiligt ist.

„Man sollte die technischen Möglichkeiten künftig verstärkt in der Betreuung von Demenzkranken berücksichtigen“, findet die 24-Jährige. Nicht zuletzt aufgrund des chronischen Personalmangels in der Pflege, der auf absehbare Zeit nicht besser werden dürfte.

Zehnwöchiger Feldversuch in Seniorenheimen

Auch Mara Teichmann, die als THB-Studierende im fünften Semester ihr Praktikum beim Demenzprojekt absolvierte, ist von dem Konzept überzeugt. Die Ergebnisse aus dem mehrwöchigen Feldversuch zwischen Oktober und Januar stimmen sie zuversichtlich.

In Zusammenarbeit mit den Pflegeeinrichtungen der Geschwister Pape und dem Domizil am Marienberg wurden zwischen Oktober 2021 und Januar 2022 speziell programmierte Musik-, Gleichgewichts- und Rätselspiele getestet. Rund zehn Wochen lang trainierten die Probanden drei Mal wöchentlich für jeweils eine Viertelstunde vor dem Bildschirm.

Ein Bewohner einer Senioreneinrichtung beim Spielen des von Gina Maria Gräfe (2. v. links) entwickelten Music Game. Projektkoordinatorin Katja Orlowski steht dem Spieler unterstützend zur Seite. Quelle: THB

Videospiele mit Körpereinsatz

Der Clou: Die Steuerung der Spiele erfolgt mittels einer Kraftmessplatte, die Fußstellungen und Gewichtsverlagerungen erfasst. Alternativ kann mit Hilfe eines Balance Boards mit konvexer Unterseite gespielt werden, das Studierende der Uni Magdeburg zuvor entwickelt hatten.

Auf diese Weise werden farbige Kreise angesteuert, Kacheln eines (beliebig austauschbaren) Bildes aufgedeckt oder eine virtuelle Platte so geneigt, dass die darauf rollende Kugel kleine Sterne einsammelt. Dabei wird die Musik leiser, wenn die Spieler sich zu wenig bewegen.

Oben: Das Balance Board zur Steuerung der Videospiele wurde an der Uni Magdeburg entwickelt. Unten: Eine Kraftmessplatte, wie sie zur Steuerung der Exergames speziell durch Menschen mit eingeschränkter Motorik verwendet werden kann. Quelle: THB

Übung macht den Meister

„Die Senioren hatten sichtlich Spaß am Spielen und waren am Ende sogar ein bisschen erschöpft“, berichtet Seraphina Puderbach. „Ich habe selbst einmal Balance Ball gespielt und habe über sechs Minuten gebraucht. Die beste Seniorin hat es mit Übung in unter zwei Minuten geschafft.“

Was einfach klingt, ist also zunächst gar nicht so leicht. Zwar führt zu Beginn ein „Aufwärmmodus“ in die Steuerung ein. Doch wie bei jedem Spiel braucht es Übung, um besser zu werden. Weitere Spiele, in denen man auf einer Wasseroberfläche surft oder im Wald spaziert, sind schon in Arbeit oder bereits fertig.

Vielversprechende Zwischenergebnisse

„Die Verfassung einiger Probanden bringt es mit sich, dass es etwas Zeit braucht, bis sie verstanden haben, dass sie es sind, die die Vorgänge auf dem Bildschirm auslösen“, sagt THB-Projektkoordinatorin Dr. Katja Orlowski. Diese Gewöhnungsphase durchlaufen Demenzkranke mitunter bei jeder Trainingseinheit aufs Neue.

Doch die anhand von Kognitions- und Mobilitätstests vor und nach der zehnwöchigen Intervention gewonnenen Ergebnisse stimmen das Team zuversichtlich. „Die Tendenz war bei einigen eine Verbesserung, bei anderen zumindest nicht schlechter werdend“, resümiert Mara Teichmann.

Rund vier Jahre nachdem das Projekt von Dr. Birgit Didczuneit-Sandhop und Prof. em. Eberhard Beck. initiiert worden war, liegen nun vielversprechende Resultate vor. Für aussagekräftige Ergebnisse sind jedoch mehr Probanden erforderlich. Deshalb soll die Testreihe fortgesetzt werden.

Weitere Probanden gesucht

„Es wäre schön, wenn sich weitere Einrichtungen fänden, die diese Spiele mit uns gemeinsam testen möchten“, sagt Katja Orlowski der MAZ. „Für ein halbwegs aussagekräftiges Ergebnis bräuchte es etwa 30 Probanden.“ Interessierte melden sich unter katja.orlowski@th-brandenburg.de.

Aufgrund der arbeitsintensiven Testphasen will das Team einen Förderzuschuss beantragen. Ziel der Wissenschaftler ist es, seniorengerechte Videospiele zu entwickeln, die nicht nur im Pflegeheim Anwendung finden. „Idealerweise können solche Spiele bereits in Begegnungsstätten angeboten werden“, sagt Katja Orlowski. „Etwa Seniorentreffs, Bürgerhäuser oder auch im häuslichen Umfeld.“

Von Moritz Jacobi