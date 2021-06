Exhibitionist an der Luckenberger Brücke gefasst

Brandenburg/H

Am Montagabend gegen 19.30 Uhr meldete eine Zeugin einen Exhibitionisten in der Luckenberger Straße. Der Mann habe „sich auf einer Parkbank an seinem entblößten Geschlechtsteil manipuliert“, teilte Polizeisprecher Oliver Bergholz mit. Als die Zeugin ihn ansprach, ging der Mann in Richtung Jahrtausendbrücke davon.

1,63 Promille hatte der Mann intus, als Polizeibeamte ihn wenig später aufgriffen und in Gewahrsam nahmen. Der 34-Jährige hat keinen festen Wohnsitz und lebt anscheinend auf der Straße. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er nach der Identitätsfeststellung wieder entlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt gegen ihn wegen der exhibitionistischen Handlungen.

Von MAZ