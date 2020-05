Ein Exhibitionist in Brandenburg hat wiederholt eine 42-jährige Frau belästigt. Diese wandte sich am Montag hilfesuchend an die Polizei. Die Beamten fackelten nicht lange.

Die Polizei nahm am Montag in Brandenburg an der Havel einen Sexualstraftäter in Gewahrsam (Symbolfoto). Quelle: dpa