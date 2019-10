Mit Roboter-Anzug: Wie eine querschnittsgelähmte Mutter laufen lernt

Das Exoskelett ist eine Technologie, die es gelähmten Menschen ermöglicht, wieder zu laufen. Die Maschine sieht auf den ersten Blick aus wie eine robotische Rüstung. Sie ist 25 bis 30 Kilogramm schwer, umgibt Patienten mit einer festen Außenhülle und wird elektronisch gesteuert. Das Exoskelett besteht aus einem Rahmen mit mehreren Gelenken, die den Hüft- und Kniegelenken des menschlichen Körpers entsprechen.

An den Gelenken befinden sich aufgesetzte Antriebsmotoren, die den Körper in Gang setzen. Sensoren sammeln Informationen über die gewünschten Bewegungen des Trägers, leiten sie an einen Computer weiter, der sie analysiert und Bewegungsabläufe steuert.

Betrieben wird das Exoskelett von Batterien, die neben dem Computer in einem Rucksack untergebracht werden. Mit einer Fernbedienung am Handgelenk sind verschiedene Programme möglich, für das Sitzen, Stehen, Gehen und Treppensteigen. In Deutschland gibt es aktuell 60 Anwender, weltweit um die 600. Ein Exoskelett kostet zwischen 50.000 und 100.000 Euro.