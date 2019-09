Darum leuchtet die Havel in Brandenburg an der Havel am Freitagmorgen grün

Brandenburg/H

Grünes Wasser bahnt sich seinen Weg durch die Havel und fließt in Richtung der Brandenburger Vorstadtschleuse. Der Markierungsfarbstoff Uranin schimmert im oberen Vorhafen und sorgt innerhalb von zwei Stunden für ein Leuchten, das auf einer Fläche von 10.000 Quadratmetern sichtbar ist.

Zehn Kilo des Farbstoffes Uranin fließen aktuell durch die Havel. Mit einem Experiment wollen Mitarbeiter der Bundesanstalt für Wasserbau und Forscher der Uni Potsdam Wasserströme und Veränderungen im Grundwasser untersuchen.

Ergebnis eines Experiments

Die Szene ist das Ergebnis eines Experiments der Bundesanstalt für Wasserbau. Alexander Dolich, Hoerby Lensing und Daniel Straßer fahren hierfür mit Schutzanzug, Sicherheitsgurt und zwei 5-Kilo-Kanistern Uranin aufs Wasser. Die Behördenmitarbeiter sind unterwegs auf dem Boot „Eisvogel“ und wollen mehr zum Kontakt zwischen Oberflächen- und Grundwasser erfahren und markieren Wasserströme.

Zehn Kilo Uranin in der Havel

Hierzu muss das Trio mehrere Arbeitsschritte befolgen. Zuerst wirft Hoerby Lensing einen Blick in die Kanister, betrachtet das rote Uranin-Pulver, gibt Wasser hinzu und schließt den Behälter. Diesen schüttelt er, verdünnt so den Farbstoff, öffnet das Gefäß erneut, um einen Schlauch hineinzulegen und lässt dessen anderes Ende direkt auf den Grund der Havel in dreieinhalb Meter Tiefe. Zehn Kilo Uranin werden auf diese Weise in die Havel geleitet.„Ich gehe davon aus, dass wir Forschungsprojekte dieser Größenordnung in meiner beruflichen Laufbahn nicht mehr machen“, sagt Straßer.

Grundwasserhaushalt untersucht

Der Hydrogeologe teilt mit, dass letzte Woche durch Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Bagger mit Greifarm eingesetzt wurden, die vor der Stadtschleuse feinen Sand und Sedimente abtrugen. Die Mitarbeiter der Behörden arbeiten zusammen und untersuchen gemeinsam mit Forschern der Uni Potsdam mögliche Veränderungen des Grundwasserhaushalts. „Es könnte ja sein, dass mehr Oberflächenwasser ins Grundwasser versickert und damit auch verschiedene Stoffe“, sagt die wissenschaftliche Mitarbeiterin der Uni Potsdam Isolde Barkow.

Grünes Schimmern am Freitagmorgen

Daniel Straßer betont, dass Uranin toxikologisch in der verwendeten Größe unbedenklich sei und „innerhalb einer Stunde durch die UV-Strahlung abgebaut wird.“ Der 34-Jährige empfiehlt aber dennoch, das Experiment nicht nachzumachen. „In dieser Dimension sind es Versuche, die der Forschung vorbehalten bleiben sollten“, sagt der Hydrogeologe. Das grüne Schimmern soll laut Straßer am Freitagmorgen, direkt nach dem Sonnenaufgang am deutlichsten sichtbar sein. Nach dem Öffnen der Schleuse verteilt sich das Uranin dann im Verlauf der Havel.

Von André Großmann