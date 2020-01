Experimente mit Tönen: So lernen Kinder Beethovens Musik kennen

Brandenburg/H

Ein wunderschönes Programm haben die Musikpädagogin Kerstin Klaholz und die Brandenburger Symphoniker am Donnerstagvormittag Brandenburger Grundschülern in der Studiobühne geboten. Anlass war der Geburtstag von Ludwig van Beethoven, der in diesem Jahr 250 Jahre alt geworden wäre.

Es war rappelvoll. Aufgeregt zappelten die Fünftklässler auf ihren Sitzen herum, tuschelten und schwatzten fröhlich. Doch nachdem es zum dritten Mal geklingelt hatte, waren die Kinder mucksmäuschenstill Nur eine leichte, kaum noch spürbare Unruhe herrschte im Saal und gelegentlich hustete eines der Kinder.

Kinderkonzert zum 250. Geburtstag Beethovens: Su-Han Yang dirigierte. Quelle: JACQUELINE STEINER

Die Orchestermusiker nahmen auf der Bühne ihre Plätze ein und schon brauste Beethovens Musik auf. Die Symphoniker spielten die Ouvertüre zu „Die Geschöpfe des Prometheus“. Su-Han Yang dirigierte.

„1770 bin ich geboren, und ich lebe immer noch weiter in meiner Musik“, sagte Beethoven, den Kerstin Klaholz in zeitgenössischer Kleidung verkörperte. „Ich komme aus Bonn“, plauderte der Komponist weiter. Sein Vater Johann van Beethoven war ebenfalls Musiker und Tenorsänger am Fürstenhof. Vater Beethoven habe seinen Wunderknaben stolz überall herum gezeigt.

Als Kind hat der kleine Ludwig mit den Nachbarskindern gespielt und zu selbst komponierten Liedern gesungen, beispielsweise den Kanon „Esel alter Esel“. Kerstin Klaholz hat ihn schnell mit den Brandenburger Kindern einstudiert. Begleitet vom Orchester, schmettern sie das Lied begeistert mit.

Kerstin Klaholz spielt den Musiker Beethoven. Quelle: JACQUELINE STEINER

Klaholz berichtet in ihrer Rolle als Beethoven weiter, dass dieser nur bis zum elften Lebensjahr in die Schule gegangen sei. „Cool, was?“ fragt sie in die Runde. „Ja“ schallt es ihr vielstimmig entgegen.

Aber Beethoven hätte gerne noch mehr gelernt. Der Komponist habe gerne Bücher gelesen und interessierte sich für Fragen, wie er die Welt verbessern könnte. Mit zwölf Jahren fing er an als Musiker zu arbeiten. Er habe Orgel gespielt, Bratsche und Klavier. Aber am liebsten habe er mit Tönen experimentiert.

Es waren revolutionäre Zeiten. In Frankreich tobte die französische Revolution. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit waren Themen, die auch Beethoven umgetrieben haben. Er komponierte seine fünfte Sinfonie, wegen der Intensität dieses Werks auch Schicksalssinfonie genannt. Die Sinfoniker spielten daraus den ersten Satz. Ein kleiner Junge saß ganz versunken in die Musik auf seinem Platz. Offenbar unbewusst fing er an mit zu dirigieren.

„Die hohen Herren hatten die Kohle und haben ordentlich Geld gezahlt. Aber sie haben nicht zugehört“, erzählt Klaholz als Beethoven. Und bringt den Kindern noch ein Lied bei, das sie mit großem Vergnügen singen: „Bester Herr Graf, Sie sind ein Schaf“.

Beethoven langweilte sich schnell

Beethoven langweilte sich schnell und ist oft umgezogen in seinem Leben, insgesamt unglaubliche 68 Mal. Seine Wohnung war nur mit dem Nötigsten möbliert, ein Tisch zwei Stühle, zwei bis drei Klaviere, denen er die Beine abgesägt hatte. Er habe dann im Schneidersitz davor gesessen und komponiert.

Beethoven hat sich nirgendwo zuhause gefühlt. Nur in der Natur fühlte er sich heimisch. Und hat dort auch komponiert. Wie sich Natur in Musik übersetzt anhört, das demonstrierten die Sinfoniker mit der wunderschönen „Szene am Bach“, dem zweiten Satz aus Beethovens „Pastorale“.

Die Kinder sind interessiert bei der Sache

Doch die sanfte Musik kommt bei den Kindern nicht so gut an. Vielleicht sind acht Minuten ruhiges Zuhören auch zu lang. Obwohl sie immer wieder kleine Tanzpausen mit Beethovens Kontretänzen einlegen durften, bei denen sie aufstehen und mittanzen konnten, fangen sie bei der Pastorale vermehrt an zu zappeln und auf ihren Plätzen herum zu rutschen.

Die Kinder haben in diesem Alter wohl noch nicht den rechten Sinn für derartige Romantik in der Musik. Um so besser gefällt ihnen offenbar das Lied „Hol euch der Teufel, b‘hüt euch Gott“, das sie als letztes gelernt und gemeinsam gesungen haben.

Als Erwachsene werden sich die Kinder vielleicht an diesen Vormittag in der Studiobühne erinnern, als sie ganz unbewusst angefangen haben Beethovens Musik zu lieben.

Von Ann Brünink