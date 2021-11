Brandenburg/H

In den letzten Jahren hat das Thema Solarenergie immer mehr an Popularität gewonnen. Viele Menschen legen sich eine Photovoltaik-Anlage zu. Mit dieser ist auch ein kleiner Schritt in Richtung eines autarken Lebensstils getan. Thomas Götte ist Geschäftsführer von A2-Energie aus Schmerzke und somit Ansprechpartner für viele aus Brandenburg an der Havel und Umgebung, wenn es um das Thema Solar geht.

Aber was macht eigentlich eine Photovoltaik-Anlage? Sie wandelt das Sonnenlicht direkt in elektrischen Strom um. Die Sonne stellt also die Energiequelle dar. Eine solche Anlage wird meist auf dem Dach errichtet, kann aber auch auf Terrassen und in Solarparks errichtet werden. Grundlegend besteht eine Anlage aus mehreren Solarmodulen. Diese nehmen das Sonnenlicht auf und wandeln es in Haushaltsstrom um.

Thomas Götte gründete sein Unternehmen im Jahr 2013. Damals war Solar noch deutlich weniger bekannt und genutzt als heute. Sie helfen Haushalten, Unternehmen, Behörden und Agrarbetrieben bei der Umsetzung einer Solaranlage. Hierbei werden verschiedene Möglichkeiten ausgezeigt. Ein positives Kriterium ist, dass Götte seine Produkte von Herstellern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bezieht.

Gerade 2014 und 2015 waren schwache Jahre für die Solarenergie. Seit 2016 wurde es jedoch Jahr für Jahr besser. „Es läuft gut zurzeit“, sagt Thomas Götte. Im vergangenen Jahr hatte seine Firma 65 Kunden, die er mit einer neuen Photovoltaik-Anlage versorgt hat. Einige weitere Kunden versorgte er mit Folgeaufträgen, wie einer Speichernachrüstung oder Modulnachrüstungen, sowie einfach Wartungs- und Reparaturaufträgen.

Götte nennt mehrere Gründe, die seiner Meinung nach für das vermehrte Interesse an Solaranlagen verantwortlich seien könnte. Dazu gehört etwas der hohe Strompreis, der tendenziell auch noch weiter steigen könnte. Ein wichtiger Punkt ist aber auch die Angst der Menschen vor einer abfallenden Geldwertstabilität und den niedrigen Zinsen auf Erspartes. Andere legen großen Wert auf den Klimaschutz und wollen durch eine Photovoltaik-Anlage ihren Teil beitragen.

Viele Menschen hätten kein Problem damit, einen Solarpark in unmittelbarer Nähe zu haben. In Deutschland gibt es in diesem Jahr fast zwei Millionen Solaranlagen, was rund zehn Prozent des in Deutschland produzierten Stroms ausmacht. Dieser Wert steigt kontinuierlich weiter. Der Großteil der Anlagen befindet sich im Süden Deutschlands, in den Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg. Brandenburg liegt hier nur im Mittelfeld. Allerdings ist das Land Spitzenreiter bei der Photovoltaik-Leistung pro Kopf. Zudem befinden sich drei der größten Solarparks dort.

„Voraussetzungen für eine Photovoltaik-Anlage sind ein geeignetes Dach, das verschattunsgfrei und mindestens 30 Quadratmeter groß ist und ein Mindestverbrauch von ungefähr 2000 Kilowattstunden“, sagt Thomas Götte. Auch eine Ausrichtung nach Süden und eine Dachneigung von 30 Grad sind zu empfehlen. Die baulichen Voraussetzungen sollten aber grundlegend von einem Fachbetrieb überprüft werden. Wer sich bei den Vorschriften unsicher ist sollte sich auch stets bei der Stadt- oder Gemeindevertretung erkundigen.

Götte sagt, dass viele Kunden danach fragen, wie groß die Solaranlage sein sollte und wie viel Strom überhaupt selbst verbraucht werden kann. Auch nach Stromspeichern und den Kosten wird sich informiert. In einem Beratungsgespräch können solche Probleme ausführlich besprochen und beantwortet werden.

Generell lohnt sich eine Solaranlage umso schneller, desto mehr Solarstrom man selbst direkt verbraucht. Was nicht selbst verbraucht wird, kann jedoch ins öffentliche Netz eingespeist werden. Dafür erhält man auch eine Einspeisevergütung, die zurzeit bei sieben Cent pro Kilowattstunde liegt.

Auf die Frage, was die Politik tun könnte, um Solarenergie attraktiver für die Menschen zu gestalten, hat Thomas Götte zwei Antworten. Zum einen sollte die Erneuerbare-Energien-Gesetz-Umlage für selbstverbrauchten Strom abgeschafft werden. Außerdem sollte die Bürokratie, die nötig ist, um eine Anlage anzumelden und betreiben zu können, verringert werden. Beide Punkte schrecken seiner Meinung nach viele ab.

Das Gerücht, dass die Feuerwehr eine Solaranlage im Fall eines Brandes nicht löschen dürfte, ist im Internet weit verbreitet. Das stimmt jedoch nicht. Wer dennoch Sorgen deswegen hat, findet online viel Infomaterial zu dem Thema.

