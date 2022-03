Extreme Trockenheit: Die Brandenburger Feuerwehr und der Stadtförster warnen vor Waldbränden

Brandenburg/H

Die Waldbrandgefahr in Brandenburg an der Havel und den umliegenden Wäldern ist hoch. „Der kleinste Funke kann eine Katastrophe auslösen. Es sollte alles unterlassen werden, was zu einem Brand führen könnte“, schreibt die Brandenburger Feuerwehr auf Facebook.

Extreme Trockenheit in Brandenburgs Wäldern

Stadtförster Thomas Meier bittet Brandenburger um Rücksicht. Quelle: Rüdiger Böhme

Stadtförster Thomas Meier kennt die Lage in den Wäldern und weiß, warum die Situation so problematisch ist. Er macht klar, dass die Böden schnell austrocknen, weil in den letzten zwei Wochen ein kalter,trockener Wind herrschte. Die Sonneneinstrahlung, Frost in der Nacht, das noch fehlende Laub und der nicht vorhandene Pflanzenbestand erschweren die Lage nochmal zusätzlich.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Meier bittet die Brandenburger und Touristen darum, nicht im Wald zu rauchen und erinnert daran, dass es verboten ist, mit einem motorbetriebenen Fahrzeug ins Gehölz zu fahren. Wer diese Ordnungswidrigkeiten begeht, dem drohen Bußgelder in Höhe von bis zu 20.000 Euro. „Jeder, der sich im Wald bewegt, sollte möglichst auf den Wegen bleiben und verantwortungsbewusst handeln“, sagt Thomas Meier der MAZ.

Warten auf Regen

Waldbrandgefahrenstufe 4 steht für eine hohe, Stufe 5 für eine sehr hohe Gefahr. Bei beiden darf die Forstbehörde den Wald sperren, dann können nur noch Waldbesitzer, Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes den Wald befahren. Das ist zwar laut Thomas Meier in diesem Jahr noch nicht geschehen, doch er macht klar, wie wichtig Regen ist. „Spätestens mit Beginn des Laubaustriebs ab Mitte April benötigen wir eine feuchte Periode mit genügend Niederschlägen“, sagt Meier.

Von Adré Großmann