Exzellente Beratung: Focus Money zeichnet Brandenburger Bank aus

Brandenburg/H

Die Brandenburger Bank ist Testsieger beim City-Contest 2021 von Focus Money. Das Magazin bescheinigt dem Brandenburger Geldinstitut exzellente Arbeit in den Bereichen Beratung und Service für Privatkunden.

Das Institut für Vermögensaufbau (IVA) testet und bewertet für den City-Contest anonym und nach standardisierten Kriterien deutschlandweit die Beratungs- und Serviceleistungen von Banken und Sparkassen im Privatkunden- und im Geschäftskundensegment. Im Privatkundensegment sticht die Brandenburger Bank demnach hervor. 200 Banken wurden dem Test unterzogen, der zum 13. Mal durchgeführt wurde.

In jeder Stadt wird dabei laut einer Mitteilung die Bank ausgezeichnet, die in Summe die beste Beratungsleistung und den überzeugendsten Service bietet. Bei der Bewertung der Qualität gelten bestimmte Anforderungen – bei der Umsetzung allerdings bleibt viel Raum für die Individualität der Banken und Sparkassen. „Wir glauben an die Vielfalt der Ansätze. Der Beratungsprozess ist vielschichtig und ein klares Alleinstellungsmerkmal der Bank“, sagen Dirk Rathjen und Andreas Ritter, Vorstände des Instituts für Vermögensaufbau: „Die Brandenburger Bank hat den Beratungsprozess in Brandenburg an der Havel hervorragend umgesetzt.“

Der City-Contest ist mit 149 Kriterien im Privatkundenbereich umfassend: Sogenannte „Mystery Shopper“ vereinbaren dabei einen Beratungstermin. Sie sind in Wahrheit bestens ausgebildete Finanzprofis. Um einschätzen zu können, wie kundenorientiert die Berater vorgehen, präsentieren sie sich mit einem einheitlichen Profil.

In der Privatkundenberatung setzte sich die Brandenburger Bank mit einer Gesamtnote von 2,04 gegen Ihre acht Mitbewerber durch. Sie erzielte in fast allen Kategorien überdurchschnittlich gute Bewertungen. Vorstandsvorsitzender Jens-Uwe Oppenborn freut sich: „Wir sind sehr stolz auf die hervorragende Leistung unserer Mitarbeiter, die sich als kompetentes und kundenorientiertes Team bewiesen haben.“

Von MAZ