Brandenburg/H

Die drei Sitze im Ortsbeirat des Brandenburger Ortsteils Gollwitz sind bei der Kommunalwahl am Sonntag heiß umkämpft. Drei der vier Kandidaten werben offensiv um die Stimmen der rund 400 Wahlberechtigten im Ort. FDP-Kandidat Andreas Heldt (55) betritt einen ungewöhnlichen Weg.

Der einstige Amtsausschussvorsitzende von Emster-Havel informiert in seiner Wurfsendung an die Gollwitzer Haushalte zunächst über die Wahl und erklärt dann, warum die Bürger bei der Ortsbeiratswahl ihre drei Stimmen ihm geben sollten.

Heldt stellt sein jahrelanges Engagement für Gollwitz heraus und lässt nicht unerwähnt, dass er seit vielen Jahren die Fläche für den Kinderspielplatz kostenfrei zur Verfügung stelle.

So weit so gut. Aber dann kommt ein Satz, der sich wie Erpressung liest: „Ihre Stimmen vorausgesetzt, gewährleiste ich auch in Zukunft Zugang zum See sowie die Pflege der Badestelle.“

Viele Gollwitzer gehen im Sommer zum Abkühlen und Baden zu ihrem Erdeloch. Quelle: J. Lauterbach

Der Hintergrund: Der Zugang zum Gollwitzer Erdeloch geht von der Schloßallee ab und führt über ein Grundstück des liberalen Kandidaten. Wer also im See baden oder sich abkühlen möchte, betritt automatisch Heldt-Land. In den Sommermonaten nutzen etliche Bürger diesen Weg.

Andreas Heldt lässt in seiner Wahlwerbung offen, welche Konsequenzen er zieht, sollte er bei der Wahl am Sonntag nicht genügend Stimmen erhalten, um erneut in den Ortsbeirat einzuziehen und womöglich Ortsvorsteher zu werden. Die MAZ fragte daher nach, leider ohne Erfolg. Er werde sich dazu gegenüber der MAZ nicht äußern, sagte Heldt am Telefon.

Nach der vergangenen Ortsbeiratswahl 2014 hatte es ein Patt gegeben. Seinerzeit hatten nur Andreas Heldt und Nicole Näther ( SPD) für den Ortsbeirat kandidiert. Beide wurden gewählt, aber keiner hatte bei nur zwei Ortsbeiratsmitgliedern eine Mehrheit. Das Los entschied schließlich zugunsten der sozialdemokratischen Amtsinhaberin.

Heldts Gegenkandidaten

Ortsvorsteherin Nicole Näther (49), die wie Andreas Heldt in Gollwitz aufgewachsen ist, kandidiert erneut für den Ortsbeirat. Auch sie hat sich mit Wahlwerbung an die Bürger gewandt. Näther nennt darin alle drei Mitbewerber namentlich und lässt dann Revue passieren, was der Ortsbeirat in den vergangenen Jahren auch gegen Widerstände erreicht habe. Zum Beispiel die neue städtische Buslinie G und die Ausweisung der Baugrundstücke am Scheppersteig.

Die SPD-Kandidatin hebt auf gemeinsame Feste und Begegnungen im Dorf ab, auf die Förderung der Jugendfeuerwehr und ihr Engagement für Gollwitz als Stadtverordnete. Natürlich wünscht auch sie sich die drei Stimmen eines jeden Gollwitzer Wählers.

Draht zum Rathaus

Das gilt auch für den CDU-Kandidaten Andreas Erlecke (60), der sich in seiner Wahlwerbung dazu bekennt, die Zusammenarbeit mit Nicole Näther zu suchen. Denn er möchte „gemeinsam mit unserer Ortsvorsteherin“ an der weiteren Entwicklung des Ortsteils arbeiten.

Der gebürtige Karlsruher wohnt nach sieben Jahren in Westafrika seit Anfang 2018 in Gollwitz. Der Christdemokrat möchte die Gollwitzer mit dem Argument für sich einnehmen, dass sich ihr Ort mit einem guten Draht zum CDU-geführten Rathaus erfolgreich gestalten lasse.

Der einzige parteilose Kandidat hat keine Wahlwerbung an die Gollwitzer verteilt. Bauingenieur Reinhard Przywara (63) lebt wie Heldt und Näther schon seit Jahrzehnten im Ort, die Leute kennen ihn. Der Rentner möchte sich ehrenamtlich engagieren und dabei seinen Fokus zum Beispiel auf den ländlichen Wegebau legen.

Heldts Scheune wurde Festkomitee zu teuer

Doch noch einmal zurück zu Andreas Heldt. „Sommerfest mal wieder in der Festscheune?“, fragt er in seiner Wahlwerbung. Zum Hintergrund: Dem liberalen Kandidaten gehört in Gollwitz eine schöne Scheune, in der bis vor fünf Jahren auch die Dorf-Sommerfeste gefeiert wurden.

Warum jetzt nicht mehr? Auch das möchte der frühere FDP-Stadtverordnete der MAZ nicht verraten. An der Stelle sei die Ortsvorsteherin zu fragen.

Die MAZ ist dem Rat gefolgt und hat bei Nicole Näther nachgefragt. Deren Antwort: „Die Scheune war zu teuer.“ Statt zuvor 200 Euro habe der Eigentümer plötzlich 850 Euro plus eine Summe X verlangt. Den Preis habe er nach der Kommunalwahl 2014 erhöht, als er sein Stadtverordneten-Mandat verlor und auch nicht Ortsvorsteher wurde.

Den geforderten Betrag, der also mehr als viermal so hoch war wie vorher, habe das Gollwitzer Festkomitee nicht zahlen wollen für die eine Nacht der Nutzung. Näther: „Schließlich handelt es sich um Geld der Stadt und damit des Steuerzahlers.“

Von Jürgen Lauterbach