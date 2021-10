Bollmannsruh

Sonja Eichwede hält sich noch rund um den Beetzsee. Das Konterfei der SPD-Politikerin, die im Wahlkreis 60 Dietlind Tiemann (CDU) überraschend aus dem Bundestag bugsierte, hängt noch an so manchem Laternenmast. Dabei sind inzwischen über drei Wochen seit der Bundestagswahl vergangen. Und so mancher wundert sich, dass der Wahlkampf in den Ortsdurchfahrten weiter geht. Dabei sind die Regelungen im Land Brandenburg eindeutig.

Spielregeln werden ignoriert

„Die Plakatwerbung und das Befestigungsmaterial sind unverzüglich und rückstandslos nach dem Wahltag zu entfernen“, heißt es in einer Allgemeinverfügung des Infrastrukturministeriums zur Lautsprecher- und Plakatwerbung vom Dezember 2020. „Die Toleranzgrenze ist längst überschritten. Aber einige Parteien scheinen die Spielregeln bei der Wahlwerbung zu ignorieren“, sagte Patrick Baumann von der Ordnungsbehörde des Amtes Beetzsee der MAZ.

Tonnen sind für Gäste da

Offenbar kurz und schmerzlos wollten sich Unbekannte in Potsdam-Mittelmark von ausgedienter Wahlwerbung der Freien Demokraten in der Beetzsee-Region trennen. So staunten Mitarbeiter des Kinder- und Jugenderholungszentrums Bollmannsruh (Kiez) nicht schlecht, als sie am Sonnabend mit Plakaten gefüllte Mülltonnen auf dem Vereinsgelände entdeckten. „Das ist schon eine Frechheit. Die vereinseigenen Tonnen sind eigentlich für unsere Gäste da. Sie werden regelmäßig vom Hausmeister auf unserem zentralen Müllplatz in die Container der Entsorger umgekippt“, berichtet René Laue von der Kiez-Rezeption, der die Bescherung am Wochenende entdeckte.

So haben Unbekannte mehr als 3o Wahlplakate der FDP samt Kabelbinder in die Kiez-Mülltonen gestopft, anstatt diese ordnungsgemäß zu entsorgen. „Die Tonnen waren so vollgestopft, das Christian Linder aus dem offenen Deckel schaute“, beschreibt Kiez-Geschäftsführer Axel Krause den Anblick. Neben dem FDP-Bundesvorsitzenden (Aus Liebe zur Freiheit) wurde auch die wieder in den Bundestag eingezogene Spitzenkandidatin aus dem Wahlkreis 61, Linda Teuteberg, mit ihrem Wahlslogan „Nie gab es mehr zu tun.“ in die Tonne getreten.

Linda Teuteberg im Wahlkeis 61

Wer hinter der illegalen Entsorgung steckt, ist unklar. Weil es sich um Plakate mit Linda Teuteberg handelt, ist anzunehmen, dass das Material aus Potsdam oder dem dortigen Umland stammt. Andererseits war Teuteberg auch in anderen Wahlkreisen präsent, weil sie in der Brandenburger FDP den Listenplatz 1 belegte. Die Gemeinde Päwesin und ihre Ortsteile gehören zum Wahlkreis 60, wo der FDP-Spitzenkandidat Patrick Meinhardt hieß.

In Bollmannsruh nicht plakatiert

Was sagt die FDP in Potsdam-Mittelmark zu dem Vorfall? Kreisvorsitzender Hans-Peter Götz kann sich die Sache nicht erklären. „Die Plakatierung übernehmen unsere Mitglieder selbst. Die Entsorgung ist beim kreislichen Abfallwirtschaftsbetrieb APM angemeldet. Dafür haben wir sogar eine Steuernummer. Weil die FDP in Bollmannsruh überhaupt nicht plakatiert hat, gehe ich davon aus, dass uns jemand ärgern will. Bei jeder Wahl verzeichnen wir 10 bis 15 Prozent Plakatverluste durch Diebstahl und Vandalismus.“

Von Frank Bürstenbinder