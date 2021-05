FDP holt Experten für den neuen Kreisvorstand

Brandenburg/H

Die FDP der Havelstadt hat einen neuen Chef. Der neue Kreisvorsitzende ist Patrick Meinhardt ist zwar ein Brandenburger Neubürger aber ein liberales Urgestein. Seit September 2020 gehörte er dem Vorstand als Beisitzer an.

Doch in seinem „früheren leben“ war er Vollblutpolitiker, der in seiner Heimatstadt Baden-Baden über zehn Jahre Stadtrat und Fraktionsvorsitzender und Kreisvorsitzender und Bezirksvorsitzender von Mittelbaden war. Acht Jahre saß er im Bundestag, war Generalsekretär der FDP Baden-Württemberg und ist bis heute überregional für die FDP aktiv. Beruflich ist Meinhardt Bundesgeschäftsführer des Taxi- und Mietwagenverbandes aktiv.

Der Parteitag des kleinen Verbandes fand Corona-gerecht im großen Vereinsraum des SV Empor statt. Nach dem kollektiven Rücktritt der FDP-Führung im Vorjahr hatte Wolfgang Kampmeier den Kreisvorsitz übergangsweise übernommen. „Ich habe mich in Brandenburg vom ersten Moment an verliebt. Und ich fühle mich hier in der liberalen Familie dieser Stadt ausgesprochen wohl. Brandenburg ist für mich eine durch und durch liberale Stadt!“, teilt Patrick Meinhardt mit.

Mittelstandspolitik – Noch viel Luft nach oben

Sein Herz schlage für die Bildungspolitik, in Sachen guter Mittelstandspolitik habe die Stadt Brandenburg noch Luft nach oben. Was ihn ärgert, ist die Versorgungsmentalität der neuen Rathauskoalition und der Postenschacher um den vierten Beigeordneten, die die FDP abgelehnt hatte.

Meinhardt: „Die knappe Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung hat vollkommen falsch entschieden! Hätte die Stadt den Mut gehabt, die Bürger zur Aufblähung des Rathauses zu befragen, wäre mit Sicherheit ein ganz anderes Ergebnis herausgekommen!“

Junges Team

Mit Roman Zhdanov, Marvin Zinke, Ritchie Kleinicke, Dennis Walczak und Lea Grabsch haben sich fünf junge Menschen zusammengefunden, die in den nächsten Monaten in Brandenburg einen Kreisverband der Jungen Liberalen (JuLis) aufbauen wollen, drei der neun Vorstandsfunktionen der FPD werden künftig nun von JuLis besetzt.

Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Vize-Kreisvorsitzende sind Andrea Mokros und Wolfgang Kampmeier. Schatzmeister ist Herbert Nowotny, Kreisgeschäftsführer Roman Zhdanov, als Beisitzer wurden Renate Schneider, Eberhard Klose, Ritchie Kleinicke und Dennis Walczak gewählt. Das jüngste Kreisvorstandsmitglied ist 17 Jahre, das älteste 81 Jahre.

Im September ist Bundestagswahl. Dann wollen auch die Brandenburger Liberalen ein Achtungszeichen setzen.

Von MAZ