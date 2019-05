Brandenburg/H

Der Vorschlag der Verwaltung, das seit 2016 nicht mehr genutzte Gebäude des Clubs am Turm CaT in der Schleusener Straße abzureißen oder zu entsorgen, hat zu einer heftigen Diskussion im Internet geführt. Fast alle Teilnehmer sprechen sich gegen die Verwaltungspläne aus.

Nicol Muss schreibt bei Facebook: „Dort könnte man was für die Familie machen. Zum Beispiel Trödelmarkt oder Kleidung tauschen wäre auch super. Bitte nicht immer gleich abreißen.“ Stephanie Roehl sagt: „Warum abreißen? Es sollte gefüllt werden mit soziale Projekte wie das der Kleiderursel!“ Die angesprochene Nancy Petsch schreibt: „Man könnte dort sooo viel für Familien machen... Zusammen Gutes tun.“ An sie gerichtet ist auch der Kommentar von Stephanie Roehl: „Hier wäre genug Platz für die vielen Bedürftigen, die nun zu euch kommen nachdem ihr so bekannt seid. Müsste keiner mehr draußen stehen.“ „Da könnte eine Freizeit- und Bastelstube entstehen“, schlägt Ramona Schreiber vor.

„So unendlich traurig“, findet Franziska Be die Entwicklung. „Halbe Kindheit dort verbracht trotz tollem Elternhaus. Auch heute brauchen die Kinder vor Ort mehr Betreuung ob Hartz IV oder nicht. Es gibt einfach damals wie heute keinerlei Angebote für die Kids und Jugend.“

Mirco Stielow war mit seinem Verein „K3 Kunst-Kultur-Kosmos“ Mieter im CaT: „Drei Jahre ist es nun her, dass wir den Klub am Turm aufgeben mussten. Grund war damals ein fehlendes Brandgutachten, welches uns daran hinderte so zu arbeiten wie wir wollten. Und daraus resultierten Einnahmen, die auf Null gingen, was zur Folge hatte, dass der Mietvertrag gekündigt wurde. Seht euch an, was in drei Jahren mit einem Gebäude passiert, wenn es sich selbst überlassen wird.“

„Traurig, wenn man an falschen Ecken spart oder die Bürokratie sich ein Eigentor schießt. Dass die Jugend die Zukunft ist und es wichtig sein sollte, den richtigen Weg zu zeigen, ist nicht jedem klar“, resümiert Martin Kröger.

Von André Wirsing