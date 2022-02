Brandenburg/H

Facebook und Instagram könnten bald aus Europa verschwinden. Der Meta-Konzern droht mit dem Aus der sozialen Netzwerke, weil er keine Daten von europäischen Nutzern auf Servern in den USA speichern darf.

Doch was sagen Brandenburger, für die Facebook und Instagram zum Alltag gehören? „Ich bin jeden Tag drei bis vier Stunden auf Facebook. Hier prüfe ich, was in Brandenburg an der Havel passiert, sehe mir Blitzermeldungen, Neuigkeiten von der Polizei und Feuerwehr an“, sagt Christian Neumann.

Brandenburger würden Facebook und Instagram vermissen

Das Logo von Meta, der neuen Dachmarke des Facebook-Konzerns. Im Hintergrund sind die Logos von Facebook, Messenger, Instagram, Whatsapp und Oculus zu sehen. Quelle: Andre M. Chang/dpa

Auch Patrick Seiffert würde bei einem Aus viel fehlen, seit Jahren ist er auf Facebook aktiv. Melanie Jänicke schreibt mit Freunden in Thailand, Belgien, Ungarn und sieht so, was ihre Bekannten erleben. Sie betrachtet vegane Rezepte, liest Tipps zur Deko der Wohnung und zur Gestaltung des Gartens. „Pro Woche verbringe ich sechs bis acht Stunden auf Facebook und Instagram. Man schaut mal hier, mal da und schon verfliegt die Zeit, das summiert sich “, sagt die Brandenburgerin. Die 36-Jährige betont, dass sie sich eher auf Facebook informiert, weil sie keine Nachrichten im TV schaut.

Für die 17-Jahre alte Mia Gerloff ist Instagram ihre wichtigste Freizeitbeschäftigung. Weil sie an der spinalen Muskelatrophie (SMA) leidet, sitzt sie oft am Smartphone, schreibt mit ihren Freunden und sucht nach den neuesten Trends. Sie kann sich ein Leben ohne die Netzwerke kaum vorstellen.

Einige Nutzer empfinden Soziale Medien als Scheinwelt

Mutter Anne Rohde war früher jede freie Minute online, doch das hat sich geändert. „Instagram ist anders als früher, mir kommt das Netzwerk manchmal wie eine Scheinwelt vor, in der die selbst ernannten Influencer protzen und mit ihrer Werbung Geld verdienen wollen. Die Zeit mit meiner Familie ist mir jetzt wichtiger, darauf kommt es an“, sagt die Brandenburgerin der MAZ.

Facebook und Instagram gehören zum Meta-Konzern. Im Jahresbericht an die US-Börsenaufsichtsbehörde schrieb der Konzern, dass sie die Erlaubnis benötigen, um Daten von Nutzern zwischen Ländern zu transferieren. Doch die europäischen Datenschutzbestimmungen untersagen Meta, genau dies zu tun. Auch viele Brandenburger Unternehmen nutzen Plattformen, um über die sozialen Netzwerke zu werben.

Christian Neumann glaubt noch nicht an ein Aus. „Die sozialen Netzwerke sind zu groß, um zu fallen,da steckt zu viel Geld dahinter. Das ist doch nur ein Mittel, um Druck aufzubauen. Wenn es Facebook und Instagram aber nicht mehr geben sollte, kommen andere nach. Und vielleicht nutzt man die so gewonnene Freizeit, um wieder mehr mit der Familie zu unternehmen“, sagt der 36-Jährige.

Von André Großmann