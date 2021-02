Brandenburg/H

Der Ausgang seines Rechtsstreit nagt an Dieter Rehbein (64), verletzt seine Ehre derart, dass er sich in der schmutzigen Angelegenheit an die Öffentlichkeit wendet. Wegen des empfundenen Unrechts.

Der Wassersportler soll auf dem Vereinsgelände Fäkalien aus seinem Bootstank ins Wasser des Bootshafens geleitet haben. „So etwas würde ich niemals tun“, schwört der Rentner immer wieder. Denn ein solches Verhalten sei einfach ungehörig. „Das macht man als Wassersportler einfach nicht.“

Anzeige

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zehn goldene Regeln

Doch genau einen solchen Verstoß gegen die „zehn goldenen Regeln für das Verhalten der Wassersportler in der Natur“ hat der Verein dem langjährigen Mitglied vorgeworfen.

Die angerufenen Gerichte haben am Ende nicht dem Freizeitkapitän recht gegeben, sondern dem Motoryacht- und Touristikclub (MTC) Brandenburg, dem der Brandenburger rund zwanzig Jahre lang angehört hat.

In der Folge muss der Rentner seinen Liegeplatz auf dem Vereinsgelände am Fritze-Bollmann-Weg räumen und büßt seine Nutzungsrechte endgültig ein. Die Vorgeschichte reicht fast drei Jahre zurück.

Fäkaliengeruch und Blasen

Das Zerwürfnis, das zur Räumungsklage führte, beginnt am 18. Mai 2018. Dieter Rehbein und seine Frau erwarten an jenem Tag Gäste an Bord. Der Bootseigentümer reinigt also die Toilette auf seiner „Admiral Graf Spee“.

Das Foto vom Hafenbecken seines Vereins hat Dieter Rehbein am 20. Mai 2019 aufgenommen, um zu belegen, dass Verunreinigungen im Sommer immer wieder einmal auftreten, ohne dass etwas ins Wasser eingeleitet wird. Quelle: Rehbein

Mit Seewasser aus seinem Waschbecken säubert er die WC-Schüssel und pumpt Wasser in den Fäkalientank des Bootes. So berichtet es Dieter Rehbein. Doch ein in der Nähe anwesendes Vereinsmitglied sieht und riecht etwas anderes.

Henning M. und zwei Begleiter nehmen zum fraglichen Zeitpunkt Fäkaliengeruch wahr und entdecken Blasen auf der Wasseroberfläche neben dem Boot.

Kündigung ohne Rücksprache

Der Vereinskamerad ruft: „Pumpst du deine Fäkalien in den See?“ Rehbein antwortet: „Natürlich nicht“. Er habe gar nicht fassen können, auf was für eine Idee Herr M. da kommen konnte.

Der Fall scheint für Dieter Rehbein erledigt, ist es aber nicht. Knapp drei Wochen später, am 9. Juni 2018, bekommt er die schriftliche Kündigung seines Bootsliegeplatzes durch den Vereinsvorstand. Mit Vier-Wochen-Frist.

„Die haben nicht einmal vorher mit mir gesprochen“, bedauert der Brandenburger Rentner. Vereinsvorstand Volker Arnoldt widerspricht. Rehbein hätte sein Anliegen doch in der Mitgliederversammlung am 15. Juni 2018 vortragen können, sagt er. Doch das habe er trotz entsprechender Hinweise nicht getan.

Urteil zugunsten des Vereins

Der Streit über die Fäkalien und die Kündigung des Nutzungsvertrages für den Bootsplatz kommt schließlich vors Amtsgericht Brandenburg an der Havel. Dort wird am 12. Juni 2019 entschieden. Zugunsten des Vereins.

Amtsrichter Andreas Jung verurteilt Dieter Rehbein dazu, den Bootsplatz am Beetzsee bis Jahresende zu räumen. Für eine fristlose Kündigung erkennt der Richter zwar keine rechtliche Grundlage. Doch er sieht Gründe für eine Verdachtskündigung zum 31. Dezember des Jahres.

Unterm Strich glaubt der Richter der Aussage des Zeugen Henning M. eher als den Erklärungen von Dieter Rehbein. Das Amtsgericht erkennt einen „erheblichen Verdachtsmoment“.

Hinreichender Verdacht

Ob es zu der behaupteten Fäkalieneinleitung gekommen ist, könne offen bleiben. Die Umstände begründeten einen derartigen Verdacht hinreichend, heißt es.

Damit gemeint sind der Geruch, die Blasenbildung und ein Satz, den Henning M. bezeugt, Dieter Rehbein aber bestreitet. „Ich habe niemals gesagt, dass ich meinen Tank spüle“, versichert der unterlegene Brandenburger.

Oben am Steuer ist der Schalter, mit dem die Fäkalienpumpe hörbar eingeschaltet. Er sei zum fraglichen Zeitpunkt unten in der Toilette und eben nicht oben gewesen, versichert Dieter Rehbein. Doch sein Argument fand keine Beachtung. Quelle: Rehbein

Mit dem Argument, dass er seinen Fäkalientank von unten im Boot gar nicht entleeren könne, weil sich der Schalter dafür oben neben dem Steuer befindet, dringt der Rentner vor Gericht ebenso wenig durch.

Berufung erfolglos

Dieter Rehbein hofft auf die zweite Instanz und legt Berufung beim Landgericht Potsdam ein. Doch auch dort unterliegt er im November 2020. Sein Anwalt und er gewinnen zwar in der Verhandlung den Eindruck, sie stießen mit ihren Argumenten dort auf offene Ohren.

Doch eine erneute Beweisaufnahme und Tatsachenwürdigung finden im Landgericht nicht statt. Die 7. Zivilkammer unter Vorsitz von Gerichtspräsidentin Ramona Pisal prüft die amtsgerichtliche Entscheidung nur auf mögliche Rechtsfehler zulasten des Bootskapitäns.

Rechtsfehlerfrei

Solche Rechtsfehler entdeckt das Landgericht nicht. Es nennt die Beweiswürdigung der ersten Instanz zwar knapp, aber rechtsfehlerfrei. Die drei Richterinnen bestätigen damit „den dringenden Verdacht, dass der Beklagte den Fäkalientank seines Bootes in das Hafenwasser ausgepumpt hat“.

Gegen den Beschluss des Landgerichts können Rehbein und sein Anwalt nichts mehr ausrichten. Die Admiral von Spee ist inzwischen anderweitig untergebracht.

„Nichts gemacht und trotzdem verurteilt“

Bei Dieter Rehbein bleibt Verbitterung. „Ich bin richtig fertig“, sagt er und fügt hinzu: „Ich habe nichts gemacht und werde trotzdem verurteilt.“

Seine Mitgliedschaft im Verein hat der Mann Ende 2020 beendet. Der Vorstand nimmt die sofortige Kündigung an. Damit verliert Rehbein alle Rechte und Ansprüche gegenüber dem MTC Brandenburg.

Nur eine Verpflichtung bleibt dem ehemaligen Mitglied. Seine Beiträge für 2021 muss er trotzdem noch komplett bezahlen. Denn so sehen es die Fristen in der Vereinssatzung nun einmal vor, erklärt der Vorstand.

Von Jürgen Lauterbach