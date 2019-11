Brandenburg/H

Ein 19 Jahre alter Fahranfänger war am frühen Freitagmorgen angetrunken mit einem Auto auf Tour durch Brandenburg an der Havel. Polizisten stoppten den jungen Mann um kurz nach 3 Uhr in der Gördenallee und ließen ihn pusten.

Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Die Beamten verboten dem Heranwachsenden die Weiterfahrt und nahmen ihn mit auf die Wache. Dort musste er einen weiteren, vor Gericht verwertbaren Alkoholtest absolvieren.

Die Polizisten erstatteten zudem eine Anzeige gegen den angetrunkenen Autofahrer. „Für Fahranfänger unter 21 Jahren gilt die strikte Null-Promille-Grenze“, erklärte ein Polizeisprecher.

Von MAZ